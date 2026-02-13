ふっくらと炊き上げたご飯を、有明海産の焼き海苔でやわらかく包みます。

諌早の恵みが詰まった、おむすび専門店が誕生しました。

【NIB news every. 2026年1月26日放送より】

諫早市城見町に去年12月にオープンした「おむすび処 一粒の輝き月と星」。

店を営むのは、諫早市森山町出身の草野 圭亮さん(41)です。

去年3月、森山町に “おむすびのテイクアウト店” を構えました。

すると…

1日に150個以上も売れると評判の人気店に。

せっかくなら、握り立てをその場で食べてもらう場を作りたいと、2号店の「月と星」を開きました。

（オーナー 草野 圭亮さん）

「地元が(諫早市)森山町で生まれ育った。(地元の)米を形にして、いろんな地域の人たちに食べてもらいたい」

テイクアウト店を開くまで、飲食店の経験がまったくなかったという草野さん。

お米について一から学び、おいしいおむすびを研究したそうです。

こだわりは、草野さんの地元 “諫早市森山町” でとれた米と、有明海産の焼き海苔。

16種類ある具材は、すべて厨房で調理します。

そして、そのこだわりは握り方にも…。

草野さんが提供するのは、“できるだけ握らない” おむすびです。

米と米の間に空気が入るよう 優しく手早く握ることで、ふんわりとした食感を目指します。

あたたかな和の雰囲気の店内は、工務店も営む草野さんが自らデザインしました。

清潔感のあるカウンターは、寿司店のように、おむすびを握る様子が楽しめます。

自慢のランチメニューは、2種類のおむすびと味噌汁、漬物がセットです。

おにぎりを2種類 選べるということで、私は “角煮卵黄” と “トロたく” を選びました。

この角煮卵黄は、一番人気。

雲仙あかね豚と雲仙の卵を使い、しょうゆベースで味付けされています。

（永田拓巳アナウンサー）

「具がぎっしりです。ご飯もふわふわ、角煮と卵黄がすごく合う」

トロたくは、1月搭乗の新メニュー。

（永田拓巳アナウンサー）

「たくあんの触感がすごくいい。トロとたくあんの塩味のバランスがとてもいい」

（オーナー 草野 圭亮さん）

「(お客さんに)笑顔で帰ってもらっているので、その瞬間が一番うれしい。

全部の具材を楽しんでもらいたい。これから新しい商品をどんどん作っていきたい」

イートインだけではなく、テイクアウトも可能で、まずは一度気軽に食べてほしいそうです。

地元 森山町の大地と水で、おいしく育った米の魅力を届けたい。

真心込めた おむすびで、人とお米を結びます。