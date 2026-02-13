衆院選は初挑戦ながら一気に11の議席を獲得した「チームみらい」。小選挙区では敗北したが、比例で大きな支持を集めた。

【映像】ウグイス嬢をやるみらいサポーター（実際の様子）

ニュース番組『わたしとニュース』では、選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏とともに、その躍進の理由や独自の戦略について深掘りした。

■「消費税減税より手取り増」に若者以外も支持

チームみらいは、各党が消費税減税を訴える中「消費税減税よりも社会保険料の引き下げ」を掲げた。チームみらいに関心を持つ人からは、この方針や、もともと力を入れていた教育について期待する声が聞かれた。

「オーダーメイドで1人1人に合わせた教育をしていくっていうのは、すごくこれからの時代に必要だと思いますし、仕組みのバグを直していく、気が付いたところから直していくっていうのが前に進めてくれるんじゃないかって」（チームみらいの支持者）

「子供たちの未来が不安。消費税減税は私はあまり賛成ではないので、社会保険料の方を下げられるということで、そこも高い支持をしていますね」（演説を聞きにきた人、以下同）

「（消費税が）2年間減税されたとして、物価自体が上がったらあまり意味がないというか。感覚的には変わらないので、手取りが増える方がありがたいです」

「消費減税を訴えていなくて、社会保険料のところで負担を減らそうと思っているところとか、これをやります！ってことが結構はっきりしているのが気になるところです」

「今回、消費税のところで差別化がうまかった。唯一あそこだけ反対と言って、他の政党と差別化できたというのはうまい戦略だったなと思った」

■無党派層の比例投票先、自民に次いで「みらい」

「声援を送りたいと思ったのは初めて」「今回初めて選挙の演説を聞きに来た」。チームみらいの候補者の演説会場には、新たに関心を持った人が複数集まっていた。

ANNの出口調査では、無党派層の比例の投票先としてチームみらいを選んだ人は、自民に次いで多かった。

伊藤氏は、チームみらいの躍進について「無党派層の受け皿になったことが考えられる。男女で考えた時に、投票先を決めるタイミングは男性の方が早く女性の方が遅いという傾向があり、終盤伸びてくる勢力は、無党派層や女性層を取っていることが考えられる。今回みらいはそういった層を受け止めたと思っている」と分析。

また、支持層の年代にも変化が見られるという。「年代別の投票先の調査を見てみると、割と50代、60代の方にも選ばれている。消費減税の議論についての提案がテレビなどで取り上げられたが、見ている層は高年齢層に多い。今回は従来のみらいの支持層である若者や高収入の方だけではなく、テレビを見た高年齢層にも支持が広がったのではないか」。

■“批判しない“から推しやすい？「自律した組織が楽しい」サポーターたちの熱気

チームみらいの躍進を支えたのが、党の理念に賛同しボランティアとして活動する「サポーター」の存在だ。街頭演説の周辺では、チームみらいのカラー“ミントグリーン”の上着を着た人々がいた。

「ビラを配るのも初めてですし、ポスターを貼るのも初めてですし、全て初めてのことだらけです」（サポーター、以下同）

「私も何もやったことがなかった人間なんですけど、全部ボランティアでやっていますので、選挙カーに乗ってウグイス嬢をやってみたり、街頭で呼び込みをやったり、チラシを配ったりしています」

サポーターたちは、自発的に動く組織のあり方に魅力を感じているようだ。

「誰に指図をされるということがなく、皆さんボランティアなので自由意思で参加している。それなのにチームワークが生まれるところが、これまでにない、仕事でも感じたことがないような自律的な組織が楽しくてやっています」

他にも、動画編集やSNS発信など、それぞれができることをできる時間にやっているという。活動に参加することでポイントを獲得でき、自分の貢献が可視化されるなどの工夫もあり、サポーターの登録数は3万人を超えている。

演説を終えた安野貴博党首に、サポーターについて聞いてみると、「ワンチームでございますので、チームみらいの欠かせないチームメンバー。昨年の5月に全く知名度がなかった頃から支えていただいて、ここまで来られたのは全国のサポーターの皆さんのおかげですので、今後とも一緒に頑張っていきたい」と感謝を述べた。

こうした取り組みを受けて、伊藤氏はチームみらいの「批判をしない」姿勢も世論に響いたと語る。

「民意を得たことはこういう組織作りのところもあると思う。また、今回みらいが支持を得ているのは“批判をしない”ところがポイント。今、批判はウケない。消費税の話についても、どこかの政党を批判したり、貶めたりすることはなく、ただただ自分たちの提案を打ち出していた」

支持を広げたとはいえ、獲得したのは11議席。どうやって存在感を出し、政策を反映していくのだろうか。

「少数だからこそ、自分たちの政策を訴え続けることに徹することも１つ。数合わせに与しないという見え方もすると思う。今の議席の規模感で言えば、実現力というところでは、小さな取り組みから1歩ずつ積み上げていくことが求められている」

（『わたしとニュース』より）