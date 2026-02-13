元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が、番組内で披露した直筆フリップの文字を巡り、MC陣から次々とダメ出しを受ける一幕があった。

【映像】中川安奈の若い文字

2月12日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

ゲストの中川は「いまだに10代の感覚で男性をえらんじゃう…」と書かれたフリップを提示し、30代になっても経済力や肩書きではなく「顔と雰囲気」で恋をして失敗してしまう悩みを打ち明けた。しかし、MCのぺえは悩みの中身よりも先に、フリップに書かれた文字の筆跡に注目。「字がもう若いもんね」と即座にツッコミを入れた。

中川が「ありがとうございます。ちょっと可愛くないですか？ 丸文字みたいな」と笑顔で返すと、ぺえはすかさず「褒めてはない」と一喝。さらに稲田からも「もうちょい漢字書いてほしい」と、32歳の元アナウンサーらしからぬ幼い書き文字に対して容赦ない指摘が飛んだ。