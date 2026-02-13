◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子ハーフパイプ決勝(大会7日目/現地12日)

スノーボード女子ハーフパイプ決勝を戦った清水さら選手は「84.00」で4位となりました。

1本目、2本目と立て続けに着地に失敗。後がない状況で迎えた3本目でフルメイクを見せた清水選手は、「1本目、2本目コケて3本目は絶対に立たないといけないなという気持ちで挑んで、ターンを決めることはできたんですけど、めちゃくちゃクリーンかって言われたらそこまでクリーンではないランだったので、自分の中ではもうちょっと行けたんじゃないかなという気持ちも大きいですし、4位だったということで悔しい気持ちが大きいです」と振り返りました。

清水選手は2か月前に鎖骨を骨折しましたが、復活を遂げてオリンピックの舞台に立ちました。この過程を振り返り、「この前のラストのワールドカップから復帰して、けが明けということで自分が滑れるかというところにも不安ではあったんですけど、Xゲームズで優勝できたりオリンピックでも自分のランを一応決めることはできたのでそこはすごい良かった」と話しました。

普段は観戦に来ていないという家族も今回は現地へ。「お母さんや色んな人からLINEが来ていて、1本目、2本目コケた後も絶対できるから自分信じてねっていうLINEだったりとか、カメラから見える家族たちの応援がすごく力になりましたし、現地に応援に来てくれることが家族はないので、家族が見に来てくれた大会でメダルは獲れなかったんですけど自分のランは決められたから良かったかなと思います。悔しい気持ちが一番大きいです」と語りました。

今後に向けては、「今回の経験もですし、今回の悔しさをバネにしてもっとこれからも上を目指して頑張りたい」と話しました。