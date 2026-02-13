¡Úº£À¾ÏÂÃË¡¡²æ¤¬Æ»13¡Û³¤³°±óÀ¬¤Ç¡ÖÅìÍÎ¹©¶È¡×¤òPR¡¡±Ñ²ñÏÃ¤Î·Ð¸³¤¬¤Î¤Á¤ËÀ¸¤¤¿
¡¡1967Ç¯¡Ê¾¼42¡Ë¤â5·î¤Î¥ß¥É¥ë¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ï¥ó¥À¥é¡¼¥º¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡ËÀï¡¢¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡ËÀï¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤Î¤ÏM¡¦¥ï¥ó¥À¥é¡¼¥ºÀï¤Î1»î¹ç¤À¤±¡£¹ø¤äÉ¨¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£7·î¤ÎÆîÊÆ±óÀ¬¤Ë¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤º¡¢9·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£12·î¤ÎCSKA¥â¥¹¥¯¥ï¡Ê¥½Ï¢¡ËÀï¤È¥Ç¥å¥¯¥é¡¦¥×¥é¥Ï¡Ê¥Á¥§¥³¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡ËÀï¤ÇºÆ¤Ó¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤¬½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¤ÏÌ´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÄÌ»»11»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¤Ï3»î¹ç¤ÇÆÀÅÀ0¡£²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤ÎÀ¤³¦¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¾å¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤Ï¥±¥¬¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¤â3Ç¯ÌÜ¤Î67Ç¯¤â¡¢Á°Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ14»î¹çÁ´¤Æ¤Ë½Ð¾ì¡¢¥Á¡¼¥à¤â3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À³¤³°Î¹¹Ô¤Ï°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»þÂå¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤ÏÌîµå¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î½ª¤ï¤ê¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡Ö³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤ë¤«¤é¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢66Ç¯6·î¤ÎÅìÍÎ¹©¶È¤Î´Ú¹ñ±óÀ¬¡£Â³¤¤¤Æ67Ç¯1·î¤ËÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤¬Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë·Á¤Ç¹á¹Á¤Ë±óÀ¬¤·¡¢2»î¹ç¹Ô¤Ã¤¿¡£24Æü¤ÎÂè1Àï¤Ï¥µ¥¦¥¹¥Á¥ã¥¤¥Ê¤È¥·¥ó¥¿¥ª¤ÎÏ¢¹ç·³¤Ë2¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢26Æü¤ÎÂè2Àï¤Ï¹á¹ÁÁªÈ´¤Ë2¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤Æ1¾¡1ÇÔ¡£Ãæ²ÚÎÁÍý¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ´¶·ã¤·¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡£68Ç¯2·î¤Ë¤ÏÆ±ÍÍ¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤È¥¿¥¤¡¢ÂæÏÑ¤Ø¹Ô¤¡¢5»î¹ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç2·î15Æü¤Î¥»¥é¥ó¥´¡¼¥ëÀï¤Ï4¡½1¡¢18Æü¤Î¥Ú¥é¥¯Àï¤Ï1¡½1¡£¥¿¥¤¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ21Æü¤Î¥¿¥¤¥æ¡¼¥¹Àï¤Ï2¡½0¡¢23Æü¤Î¶õ·³Àï¤Ï2¡½0¡£ÂæÏÑ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ25Æü¤ÎÂæÏÑÁªÈ´Àï¤Ï6¡½0¤Ç4¾¡1Ê¬¤±¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â²¤½£±óÀ¬¤ä¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹ñ¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ÅìÍÎ¹©¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³¤³°±óÀ¬¤ÏÍ°ÕµÁ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£1920Ç¯¡ÊÂç9¡ËÁÏ¶È¤Ç¡¢Àï¸å¤Ï»°ÎØ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¼çÎÏ¡£1960Ç¯¡Ê¾¼35¡Ë¤«¤é¾èÍÑ¼Ö¤ÎÀ¸»º¤ò³«»Ï¤·¡¢³¤³°¤Ë¤âÍ¢½Ð¤·¤¿¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÏºÇÂç¤Î»Ô¾ì¤Ç¡¢¤É¤Î¹ñ¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬Âç¿Íµ¤¡£»ä¤¬Æþ¼Ò¤¹¤ëÄ¾Á°¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢63Ç¯1·î¤Ë¥¿¥¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¹á¹Á¤Ø±óÀ¬¡¢8»î¹ç¹Ô¤Ã¤¿¡£ÀïÀÓ¤ÏÂè5Àï¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÁªÈ´¤Ë2¡½1¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç1¾¡4Ê¬¤±3ÇÔ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÅìÍÎ¹©¶È¡×¤Î¼ÒÌ¾¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥Þ¥Ä¥À¡×¤òPR¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ö¸½ÃÏ¤Î¿Í¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£¸å¤Ë¥Ï¥ó¥¹¡¦¥ª¥Õ¥È¤ä¥Ó¥ë¡¦¥Õ¥©¥ë¥±¥¹¡¢¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¦¥Ð¥¯¥¹¥¿¡¼¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÍè¤¿»þ¤Ë¡¢Ä¾ÀÜ±Ñ¸ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þº£À¾¡¡ÏÂÃË¡Ê¤¤¤Þ¤Ë¤·¡¦¤«¤º¤ª¡Ë1941Ç¯¡Ê¾¼16¡Ë1·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç»Ô½Ð¿È¤Î85ºÐ¡£¹Åç»ÔÎ©½®Æþ¹â¤«¤éÅìµþ¶µ°éÂç¡Ê¸½ÃÞÇÈÂç¡Ë¤ò·Ð¤ÆÅìÍÎ¹©¶È¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡ËÆþ¤ê¡£½ÓÂ¤È¥Ï¡¼¥É¥¿¥Ã¥¯¥ë¤¬Éð´ï¤ÎDF¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÆüËÜ¥ê¡¼¥°42»î¹ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½11»î¹ç½Ð¾ì¡£°úÂà¸å¤Ï¥Þ¥Ä¥À¤Î´ÆÆÄ¡¢Áí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ½é¤ÎGM¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÎÀßÎ©¤Ë¿ÔÎÏ¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¶¯²½°Ñ°÷¡¢FC´ôÉì¼ÒÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£