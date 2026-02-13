◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フリースタイルスキー 男子モーグル決勝(大会7日目/現地12日)

フリースタイルスキー 男子モーグル決勝では、堀島行真選手が2大会連続銅メダルを獲得。一方で優勝は「ターン」の差で決着となりました。

決勝2回目では、堀島選手がコーク1440の大技を決めるなど、83.44をマーク。トップに立ちます。

その後、堀島選手としのぎを削るミカエル キングズベリー選手(カナダ)が安定感抜群の滑りで83.71でトップに浮上。すると最終滑走のクーパー ウッズ選手(オーストラリア)も同スコアをマークします。この場合、雪面に規則的なコブが配置された急斜面での滑走におけるターンの得点で争われ、ウッズ選手が金メダルとなりました。

わずかな差で優勝を逃したキングズベリー選手は、下がる際にスキー板を投げて悔しさを爆発。それでも表彰式では、この種目4大会連続のメダルを手にし、笑顔をみせました。

実は前日の女子でも冨高日向子選手が3位の選手と同記録を出すも、ターンの差で4位へ。2日連続、ターンで明暗をわけることとなりました。

キングズベリー選手は「わかりません。見たことがないです。(FIS)ワールドカップでも一度も見たことがありません。実はメンタルコーチと話していて、『昨日の女子モーグルで銅メダルや4位でタイブレークがあったのはかなりクレイジーだ』って。同じくらいかそれ以上クレイジーなのは、ゴールドから銀への場合だろうって」と語りました。

それでも接戦を制したウッズ選手については、「本当に接戦でした。クーパーがとても嬉しいし、彼は素晴らしい人で素晴らしい家族の出身です」と称賛。

また銅メダルを獲得した堀島選手についても言及。「彼は、毎週のように競い合わなければならなかった中で、最も手強いライバルの一人です。彼がいるからこそ僕はまだここにいるし、彼は僕をたくさん刺激してくれましたし、僕も彼を刺激できているといいなと思います。この二人にとって、まだ最高の瞬間はこれからです」と語りました。