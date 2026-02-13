大阪・心斎橋のランドマークに潜入→関係者以外立ち入り禁止の屋上へ 今夜『大阪ほんわかテレビ』
きょう13日放送の読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』（毎週金曜 後7：00 ※関西ローカル）では、大阪・心斎橋のランドマークとして長年親しまれるビル、大丸心斎橋店に潜入する。
【番組カット】金のおりんにびっくり！すっちー＆天才ピアニスト
すちえ（すっちー）と天才ピアニスト（竹内知咲、ますみ）と関西のあらゆるビルを山に見立てて登りまくる人気コーナー「すち天ビルヂング〜都会の山を登るわよ！〜」。今回の行き先は、大阪市中央区にある大丸心斎橋店。
1726年に呉服店として出店した後、1933年に欧米の建築様式で建てられたビルは、2015年から19年までに行われた総工費380億円の工事で一大リニューアルを果たした。すち天メンバーは、4年間に及んだ工事のウラに隠された“日本初の技術”に迫る。
まずは20店舗が入る地下2階のフードホールから探索。こちらでは、「はり重」をはじめ数々の名店グルメを備え付けのテーブルで気軽に味わうことができる。腹ごしらえの後は7階に向かう。10分前にランチを食べた３人は案内されるがまま、タルトの専門店へ。「これはもうアホなるなぁ」と語るすちえを差し置いて、ますみはケースに並ぶチーズタルトを選び、屋外のテラス席へ。白いチーズタルトを「地味なビジュアル」と評したますみ。すちえが「真っ白を地味って言うなら（NON STYLEの）石田を否定してるよ」とツッコミを入れ、スタジオが爆笑に包まれる。
古い建物の外壁のみを残し、中は更地から新たに建てられた大丸心斎橋店。その秘密に迫るため、いよいよバックヤードへ。1人ずつしか見られないというスペースに竹内がカメラを持って潜入。最も薄い部分で30センチの外壁をテニスコート15面分にわたって残した日本初の技法とは。
3人は再び売り場へ。65粒のダイヤモンドで作られたネックレスを試着し、その驚くべき金額を聞いたますみは、思わず顔芸を披露。さらに、ゴールドサロンでは、価格がどんどん上昇する金で作られたおりんを見せてもらう。ここでも金額を聞いたますみが、「すっちーさんがNGK座長週の1週間働いたら買える」と値段を表現すると、すちえは「買えるか！」と全否定。
ラストは、関係者以外立ち入り禁止の屋上へ。そこで一行は、前の建物から受け継がれている“特別なもの”を目撃する。
