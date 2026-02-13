プロ野球・巨人の1軍キャンプに参加している泉口友汰選手が、キャンプでの手応えとシーズンに向けての意気込みを明かしました。

ここまでのキャンプについては「もっと体が張るかなと思ったんですけど、自主トレで追い込んでやってきたので。そこまで張りを感じることもなく、だからといって抜いてるワケではないんですけど(笑)。しっかりやりながら、順調にきています」と充実した様子で語ります。

2年目の昨季は大ブレイク。キャリアハイとなる133試合に出場し、リーグ2位の打率.301をマークし、自身初のゴールデン・グラブ賞とベストナインも獲得しました。今季に向けては改めてレギュラー奪取に熱意。「昨年ある程度できたんですけど、それはもう忘れて。もう1回まっさらな状態でしっかりレギュラーを掴めるようにやっていきたい」と気を引き締めました。

開幕戦の相手は、昨シーズン史上最速でリーグ制覇を果たした阪神。泉口選手は「そこで勝って、今シーズン勢いに乗ることができたら一番ベスト。しっかりそこに向かってやっていきます」と力強く語りました。

