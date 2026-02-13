¡í¥Ý¥¹¥ÈEV¡í¼çÆ³¸¢¥Ð¥È¥ë¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡©
EV°ì¿§¤ÎÌ¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¤¬À¤³¦¤ÇÊø¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¥Ñ¥ê¶¨Äê¤òºÆÎ¥Ã¦¤·¡¢²¤½£¤â2035Ç¯¥¨¥ó¥¸¥ó¼ÖÈÎÇä¶Ø»ß¤ÎÊý¿Ë¤ò¸åÂà¡£µð³ÛÅê»ñ¤Î¥Ä¥±¤Ë¤¢¤¨¤°À¤³¦¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢ü¥EV°ìËÜÂÂÇË¡ü¥¤ò¡¢ÀÅ¤«¤Ë½¤Àµ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢EV¤Î¼¡¤ËÍè¤ë¼çÌò¤Ï²¿¤«¡£ÇÆ¸¢¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËËë¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥è¥¿¤¬À¤³¦¿·¼ÖÈÎÇä¤Ç6Ç¯Ï¢Â³¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¡ÚÊÆ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤âEV»ö¶È¤Îµ¬ÌÏ½Ì¾®¤Ø¡Û
EV¥·¥Õ¥È¤ËÂçµÕÉ÷¡ª
ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Î¹ñºÝÅªÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ê¶¨Äê¤«¤é¡¢ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬1·î27Æü¡¢Àµ¼°¤ËÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£ºòÇ¯1·î¤Ë¹ñÏ¢¤ØÄÌ¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿Á¼ÃÖ¤¬¡¢µ¬Äê¤É¤ª¤ê¤³¤ÎÆü¤Ë³ÎÄê¤·¤¿¤Î¤À¡£
²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤ÇÃæ¹ñ¤Ë¼¡¤°À¤³¦2°Ì¤ÎÊÆ¹ñ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¿µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Ë¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¡£º£²ó¤ÎºÆÎ¥Ã¦¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Î¾å¾º¤ò»º¶È³×Ì¿Á°¤«¤é1.5¡î°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹ñºÝÌÜÉ¸¤Ï±ó¤Î¤¤¤¿³Ê¹¥¤À¡£
ÊÆ¹ñ¤Î¥Ñ¥ê¶¨ÄêÎ¥Ã¦¤Ï¡¢2020Ç¯11·î¤ÎÂè1¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¡£Á°²ó¤Ï¡¢È¯ÂÄ¾¸å¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤¬Éüµ¢¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¶¨Äê¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¾òÌó¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦Êý¿Ë¤â¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¾¤Ëº£¸å¡¢À¯¸¢¸òÂå¤¬µ¯¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶¨ÄêÉüµ¢¤Ë¤Ï»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
ÊÆ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤½¤Î¤â¤Î¤òà»Ë¾åºÇÂç¤Îº¾µ½á¤ÈÃÇºá¤·¡¢É÷ÎÏ¤äÂÀÍÛ¸÷¤È¤¤¤Ã¤¿ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÅ¨»ë¡£Âå¤ï¤ê¤ËÀÐÌý¡¦ÀÐÃº¤ÎÀÑ¶ËÍøÍÑ¤Ë¤«¤¸¤òÀÚ¤ê¡¢È¿EVÏ©Àþ¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÊÆ¹ñ¤Î¤³¤ÎàÈ¿EV¡¦È¿Ã¦ÃºÁÇÏ©Àþá¤¬¡¢À¤³¦¤ÎEV¥·¥Õ¥È¤ËÎä¿å¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅíÅÄ·ò»Ë»á¤Ï¡¢¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÆ°¤¼«ÂÎ¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÃæÄ¹´ü¤ÇÊÆ¹ñ¤Î´Ä¶À¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á³Æ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤Î´Ö¸ý¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤éÀÅ´Ñ¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
²¤½£¤Ç¤â¡¢Ä¬ÌÜ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£EU¤Î¹ÔÀ¯¼¹¹Ôµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë²¤½£°Ñ°÷²ñ¤ÏºòÇ¯12·î16Æü¡¢2035Ç¯¤ËÆâÇ³µ¡´Ø¼Ö¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¤ò¸¶Â§¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò»ö¼Â¾å¡¢Å±²ó¤·¤¿¡£°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢35Ç¯°Ê¹ß¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤ÎÈÎÇä¤òÇ§¤á¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÏ©Àþ¤Ë¤«¤¸¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
21Ç¯¤ËÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö2035Ç¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¼ÖÈÎÇä¶Ø»ß¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿Ìî¿´Åª¤ÊÀë¸À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎÊÉ¤ÎÁ°¤ËÆÜºÃ¤·¤¿¡£
ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤ÏàEV°ìËÜÂÂÇË¡á¤ËÁö¤Ã¤¿¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î·Ð±Ä°²½¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢²¤½£¤ÎÍº¡¦¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Ç¡¢µð³Û¤ÎEVÅê»ñ¤¬¼ý±×¤ò°µÇ÷¤·¡¢¸½ºß¤Ï·Ð±ÄºÆ·ú¤ÈÂçµ¬ÌÏ¥ê¥¹¥È¥é¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤â24Ç¯¤Ë¡¢¡Ö30Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë»Ô¾ì¤¬µö¤¹¸Â¤êÁ´¼ÖEV²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤òÅ±²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤Ç¤ËÊÆ¥Õ¥©¡¼¥É¤ÏEVÉôÌç¤òÂçÉý¤Ë½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1·î27Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÆGM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡Ë¤Î·è»»¤Ï¡¢¤½¤Î¸·¤·¤µ¤òÇ¡¼Â¤ËÊª¸ì¤ë¡£ºÇ½ªÂ»±×¤ÏÌó5080²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¡£EVÈÎÇäÉÔ¿¶¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ØÆþÊä½õ¶âÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼õ¤±¡¢EV»ö¶È¤Îµ¬ÌÏ½Ì¾®¤òÀµ¼°¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢ÍøÉý¤ÎÂç¤¤¤¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤äSUV¤È¤¤¤Ã¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ë·Ð±Ä»ñ¸»¤òÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¡£
¡ÖGM¤Ï¤¤¤«¤Ë¤âÊÆ¹ñ´ë¶È¤é¤·¤¯¡¢Â»ÀÚ¤ê¤¬Áá¤¤¡£¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬¤òÎý¤êÄ¾¤¹ÃÊ³¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÅíÅÄ»á¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç àÀäÂÐ²¦¼Ôá¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁ°Ç¯³ä¤ì¤È¤Ê¤ëÌó164ËüÂæ¤È¼ºÂ®¤·¡¢EV¤ÎÀ¤³¦¿·¼ÖÈÎÇä¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤Ï¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤ò¤½¤í¤¨¡¢225ËüÂæ°Ê¾å¤òÇä¤Ã¤¿Ãæ¹ñBYD¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥È¥è¥¿¤Ï6Ç¯Ï¢Â³À¤³¦¿·¼ÖÈÎÇä¼ó°Ì¡Û
¤¢¤ë¼«Æ°¼ÖÀìÌç»ï¤Î¸µ´´Éô¤Ï¡¢¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¸ì¤ë¡£
¡ÖÊä½õ¶â¤È¤¤¤¦à·àÌôá¤¬ÀÚ¤ì¤¿ÅÓÃ¼¡¢EV¥·¥Õ¥È¤Ï²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÊø¤ì»Ï¤á¤¿¡£²Á³Ê¤Î¹â¤µ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÉÔÂ¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿²ÝÂê¤¬°ìµ¤¤ËÊ®¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¸½ºß¡¢Àª¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æà¥ª¥ï¥³¥óá¤ÈÃ¡¤«¤ì¤¿HEV¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÇÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»ö¼Â¡¢ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç¥È¥è¥¿¤ÏÌó1054ËüÂæ¤È²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¡£¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¢ÆüÌî¤ò´Þ¤à¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç¤Ï1132ËüÂæ¤ËÃ£¤·¡¢2°Ì¤Î¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÌó898ËüÂæ¡Ë¤Ë200ËüÂæ°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¡¢6Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦¿·¼ÖÈÎÇä¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Çü¥¥É¥ëÈ¢ü¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëHEV¤Î¶¯¤µ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥È¥è¥¿¤¬À¤³¦¿·¼ÖÈÎÇä¤Ç6Ç¯Ï¢Â³¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿
°ìÊý¡¢àÆüËÜ¤ÎEVÏ¢¹çá¤Ê¤É¤È»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¹ñÆâÂç¼ê¤Î¥Û¥ó¥À¤äÆü»º¤ÏÀ¤³¦ÈÎÇäÂæ¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤¬Ä¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÅíÅÄ»á¡Ë
À¤³¦¤òÈô¤Ó²ó¤ë´ØÀ¾½Ð¿È¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥é¥ê¡¼¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢»³ËÜ²Â¸ã»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¤¤º¤ì¤³¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤ï¡£àEV¤À¤±¤ÎÌ¤Íèá¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ËÍè¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡£µ»½Ñ¤À¤±¤ä¤Ê¤¯¡¢À¯¼£¤Î»×ÏÇ¤âÍí¤à¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä°ì¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤Î¿ÈÊÁ¤ò·³Ââ»È¤Ã¤ÆÆ²¡¹¤È²¡¤µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Êº®ÌÂ¤Î»þÂå¤ä¡£
Àè¤Î¤³¤È¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÆÉ¤á¤ó¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¿©ÎÈ¤È¶¥¹ç¤·¤Ê¤¤¼¡À¤Âå¥Ð¥¤¥ª¡¦¹çÀ®Ç³ÎÁ¤Î³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤¦¤¬¸½¼ÂÅª¤ä¤È»×¤¦¡×
¼ÂºÝ¡¢º£¸å²¤½£¤¬Ç§¤á¤ë¤Î¤ÏEV¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹çÀ®Ç³ÎÁ¡Êe¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¡Ë¤ä¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤Ë²Ã¤¨¡¢HEV¤äPHEV¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ë¤âÀµ¼°¤ËÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¡£
»³ËÜ»á¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖEV¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³Î¼Â¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¤±¤É¡¢º£¤ß¤¿¤¤¤Ê²áÅÏ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Îà¤Ä¤Ê¤®¤Îµ»½Ñá¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏHEV¤È¤«PHEV¤Î½ÐÈÖ¤ä¤í¤Ê¡£¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤È¤âÁêÀ¤¨¤¨¤ä¤í¤¦¤·¡×
¤·¤«¤·¡¢ÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖHEV¤Îµ»½Ñ¤ÇÆüËÜ¤¬°ìÊâ¤âÆóÊâ¤âÀè¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ëÅÀ¤ä¡£¤½¤³¤Ë²¤ÊÆ¤¬à¤Ø¤½¶Ê¤²¤Æá¡¢¤Þ¤¿¤è¤¦¤ï¤«¤é¤óÆñÊÊ¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤ä¤Ê¤¤¡£Îò»Ë¤Ï·«¤êÊÖ¤¹¸À¤¦¤·¤Ê¡×
²¤ÊÆ¤¬ÉÁ¤¤¤¿EV°ìËÜÂÂÇË¡¤ÎÌ¤Íè¿Þ¤ÏÊø¤ì¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¿Ê¤à¤Ù¤¡¢à¥Ý¥¹¥ÈEVá¤Î¼çÌò¤Ï²¿¤«¡£Åú¤¨¤Ï¡¢Ã±°ì²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀìÌç²È¤Ï¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£
HEV¡¢PHEV¡¢¹çÀ®Ç³ÎÁ¡¢¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¸ÇÂÎÅÅÃÓÅëºÜ¤ÎEV¡£ÍýÁÛ¤ò·Ç¤²¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢¸½¼Â¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë»þÂå¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£EV¶¸Áû¤Î¸å¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ï¡ÖÃÏ¤ËÂ¤ÎÃå¤¤¤¿Ã¦ÃºÁÇ¡×¤Ø¤È²óµ¢¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
