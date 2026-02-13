ÆÏ¤«¤Ì140¥¥í¡Ö¤ªÁ°¤¬´ÆÆÄ¤Ê¤é»È¤¦¤«¡©¡×¡¡¿È½Å¤ÎºÊÃÖ¤³¤³°»ëÌî¤â¡Ä¼Î¤Æ¤¿¡È¥¨¥´¡É
¡Öº£»×¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÃæÆü¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2009Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿»³ËÌÌÐÍø»á¤Ï¡¢¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÂ¾¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿º¸ÏÓ¡£¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤Î°ú¤ºÝ¤Ï¡¢»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¦¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2006Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤«¤é²£ÉÍ¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ºÆµ¯¤ò¤«¤±¤¿¡£°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ï28»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£2008Ç¯¤â32»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï8.72¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤Î2009Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë1·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¡¢¿´¤Ë¤Ï²Ð¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿¡£ÂæÏÑµå³¦¤«¤é¤ÎÂÇ¿Ç¤ä¥á¥¥·¥³¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤â¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤È¡¢¸½¼Â¤Î´Ö¤Ç³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤¿1·î¤Î¤³¤È¤À¡£Åö»þµð¿Í¤Î2·³¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÂçÀ¾¿òÇ·»á¤«¤é¿©»ö¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡£ÃæÆü»þÂå¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤ÂçÀ¾»á¤Ï¡¢ÌÂ¤¦»³ËÌ¤ËÀÅ¤«¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤ªÁ°¤¬¤â¤·´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ò1·³¤Ç»È¤¦¤«¡©¡×
¡¡¥°¥µ¥ê¤È¤¤¿¡£140¥¥í¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿µåÂ®¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤È¤¡¢Åú¤¨¤Ï°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ä¡Ä»È¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡×¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Ä¹¤¯¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿Ì¤Îý¤¬¡¢¥¹¥Ã¤È¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤â·èÃÇ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£3¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤ò¿È¤´¤â¤ëºÊ¤òÃÖ¤¤¤Æ³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¨¥´¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Îý½¬Áê¼ê¤â¤¤¤Ê¤¤2·î¤Î¸ÉÆÈ¤Ê»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç³ëÆ£¤·¡¢3·îÃæ½Ü¤Ë°úÂà¤ò·è°Õ¡£4·î¤ËÆÏ¤¤¤¿ÂæÏÑ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¡¢ÀÅ¤«¤ËÃÇ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏÂÀ½¥é¥ó¥Ç¥£¡×¤È¤¤¤¦¸Ø¤ê¤È¡¢Êâ¤àÂè2¤Î¿ÍÀ¸
¡ÖÏÂÀ½¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡×¤Î¡È¸ª½ñ¤¡É¤òÇØÉé¤¤¤â¤¬¤Â³¤±¤¿¡£¡ÖËÜ²È¤Î¤è¤¦¤Ê¹äÂ®µå¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤ÎÌ¾Á°¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡¡3µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢ÄÌ»»208»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡Ö´Ä¶¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡£Á´Éô¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¡¢¶ì¤¤·Ð¸³¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿¡È¿¿Íý¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂà¤«¤é15Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢»³ËÌ»á¤ÏÃÏ¸µ¡¦´ôÉì¤Ç¡È2¤Ä¤Î´é¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1¤Ä¤ÏÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î´ÆÆÄ¡£¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤Ë¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡×¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸À¤ï¤ì¡¢³Ø¤ó¤À¡È¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¡É¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅö»þ¤Î¼«Ê¬¤ÏËÜÅö¤ËÍÄ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡Ù¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¤Î´é¤¬¡¢´ôÉì¸©¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ò¥Þ¥é¥ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×ËÜ´Û¤ÎÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¡£Ìîµå¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤âÎ©¤Á¡¢¥ß¥·¥ó¤ò»È¤¤¥°¥é¥Ö¤Î½¤Íý¤Þ¤ÇÃ´Åö¤¹¤ë¡£ºî¶È¾ì¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ö·ë¹½´ïÍÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¤Ï¤Ë¤«¤àÉ½¾ð¤Ï¤Ï¼Â¤Ë½À¤é¤«¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¥×¥í¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ò¸«²¼¤í¤·¤Æ¤¤¿191¥»¥ó¥Á¤Î»ëÀþ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¡ÖÃ¯¤«¡×¤Î¤¿¤á¤ËÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÌÚÂ¼ÎµÌé / Tatsuya Kimura¡Ë