小川淳也vs.階猛“代表選”でも…「公明は議席増、立憲は壊滅」で中道改革連合にある“分裂の火種”

旧公明は前回衆院選を上回る28議席

「万死に値する責任がある」

そう力なく話したのは中道改革連合の野田佳彦元共同代表（68）だ。

２月８日投開票の衆院選で立憲民主党と公明党からなる中道改革連合は公示前167議席から３分の１以下の49議席となる大惨敗を喫した。開票センターで取材した全国紙政治担当記者は

「もう完全にお通夜。選挙で恒例の当選者に花をつけるセレモニーも行わないことになった。野田氏のうつろな目が印象に残っています」

と証言する。

そんななか、惨敗の責任を取って９日に辞任した野田氏と斉藤鉄夫（74）両共同代表にかわる代表を選ぶ選挙が13日に行われる。小選挙区を勝ち残った旧立憲民主党出身の小川淳也氏（54）と階猛氏（59）の一騎打ちとなる。

とはいえ、旧立憲民主党に限って言えば、壊滅といっていい状況だ。

立憲民主党の創設者である枝野幸男氏（61）や中道結成を主導した安住淳共同幹事長（64）、馬淵澄夫共同選対委員長（65）、小沢一郎元民主党代表（83）も選挙区で敗れ、比例復活もできなかった。

ほかにも比例重複をしていなかった岡田克也元外相（72）、海江田万里元衆院副議長（76）や玄葉光一郎前衆院副議長（61）も国会から“退場”。なかでも衝撃が走ったのは、「ミスター年金」こと長妻昭元厚労相（65）の小選挙区落選だ。

「長妻さんが立候補する東京27区は『鉄板』だったはず。落選の一報が届くと、中道の関係者は『こんなことが起こるとは。ありえない』と目をパチクリしていた。その後、長妻さんは比例で復活当選したが、中道に対する逆風はハリケーン級だった」（同・全国紙記者）

自民党単独で316議席を許したうえでの大敗に、中道党内の“しこり”は残るどころか、大きくなっている。というのも旧公明議員は比例名簿で優遇され、’24年の前回衆院選を上回る28議席を獲得したからだ。本サイトの取材に立憲関係者が憤る。

「完全にしてやられた。中道結党を進めた野田氏、安住氏、馬淵氏ら執行部の責任は重い。関ヶ原の合戦でいうなら、旧公明議員は高みの見物で、旧立憲議員は戦地でバッタバッタと討ち死にしたイメージ。急遽の解散で焦った野田氏ら執行部は公明党が持つ組織票欲しさに、条件を譲り過ぎた部分はあると思う」

進むも地獄、退くも地獄

野田氏は民主党政権時代の’12年にも、故安倍晋三首相との党首討論でいきなり解散をブチ上げ、その後行われた選挙で歴史的大敗を喫した過去がある。それらを踏まえ、SNS上では「民主党を２度潰した男」と揶揄されている。

野田氏を知る前出の立憲関係者は

「普段から温厚で表裏がない人。地元商店街を歩けば『野田さ〜ん』と声をかけられるほど、親しまれている。プライベートではプロレス通で、特に故ジャンボ鶴田さんの大ファン。プロレスの話をしだすと止まらない。正直、今回の結果は野田さんの“人の良さ”が利用されてしまったのかもしれない」

と指摘する。

中道は安保法制を合憲とし、原発再稼働を容認していたが、立憲は反対の立場だった。そこの是正がされないまま選挙戦に突入したことで、双方の支持者の中には困惑、幻滅する人も多くいた。

「正直、立憲側が期待した公明の組織票がさほどではなかった。そりゃあ、公明側の立場に立てば、比例で『中道』と書けば仕事は終わり。小選挙区で出馬する立憲候補の支援に回らず、自民党に入れた人もいたくらい。最初から中道は一枚岩ではなかった」（前出立憲関係者）

今後、中道はどうなっていくのか？ 同党は「国地分離」をとっており、衆院では旧立憲と旧公明が一緒になったが、参院や地方議会ではそれぞれ立憲民主党と公明党のままだ。斉藤元共同代表は会見で

「今後、地方も参議院も中道に結集するという方向性です」

と語っていたが、前途多難であることは間違いない。

「まさに『進むも地獄、退くも地獄』という状態になっていますね」

と本サイトの取材に答えるのは、政治評論家の有馬晴海氏だ。

「党内では当然ながら“シン”立憲として、公明と別れて出直すべきという声もある一方、今出てしまっては『選挙のための互助会だった』と批判を浴びるので一緒にやっていくべきという声もあります。とはいえ、落選した議員を含め、どの議員たちも思うところは強くあるでしょう。分裂の火種はくすぶっていますね」

勝てば官軍、負ければ賊軍――。中道内部には重苦しい空気が広がっている――。