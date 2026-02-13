17万回以上再生され1万以上の「いいね」を獲得しているのは、ちょっと勘違いしてしまったらしい猫のとある行動。可愛すぎる勘違いに、視聴者からは「愛おしい」「うわー！めっちゃ可愛いです」と歓喜のコメントが寄せられています。

ペロペロし始めたちくわちゃん

Instagramアカウント「やまくに親子とちくわおじさん」に投稿されたのは、茶白のハチワレ猫のちくわちゃんが爪とぎの上でまったりしているときの様子。リラックスした表情のちくわちゃんは、薄目を開けたまま舌をペロペロと出し始めたそうです。

何もない虚空をペロペロするちくわちゃん。空気を食べているようにも見えますが、どうやら原因は飼い主さんにあったようです。飼い主さんがちくわちゃんのおしりをカキカキしてあげたところ、自分で毛づくろいをしていると勘違いしてしまった様子。

止まらないペロペロ

おしりをカキカキされている感覚とペロペロがうまく連動していたのか、ちくわちゃんは少しも疑うことなくエア毛づくろいを続けたとのこと。よほど気持ちよかったようで、薄目どころか目が開かなくなってしまうほどだったといいます。

飼い主さんいわく、おうちにいる3匹のなかで舌が出てしまうのはちくわちゃんだけなのだそうです。自分の舌が出ているのにわからなくなってしまうなんて、愛おしくなるほど可愛いです…！

うっかり屋さんなちくわちゃん

ちくわちゃんは舌が出やすいのか、それともうっかり屋さんなのか、舌をしまい忘れてしまうことがよくあるそう。自分では気付いていない様子らしく、おうちではリラックスしすぎているほど、のんびり暮らしていることがうかがえますね。

実はちくわちゃんは、迎え入れられてからまだ1年も経っていない猫ちゃんなのだそう。保護されたばかりの頃は怯えて威嚇していたそうですが、今ではすぐにスリスリすり寄ってくる甘えん坊さんなのだそうです。

ちくわちゃんの可愛い勘違いに、視聴者からは「可愛すぎる～」「これこれ！こんな映像はAIには出せないのよー」と喜びのコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「やまくに親子とちくわおじさん」には、ちくわちゃんのほか元野良猫のヤマケンちゃん・国子ちゃん親子の姿もたくさん投稿されていますよ。

