こんなものもあるのーーッ！？（喜）【3COINS】の「キッチン雑貨」に注目

おしゃれなキッチン作りを目指している人におすすめなのは、【3COINS（スリーコインズ）】の「キッチン雑貨」。シンプルなデザインとナチュラルカラーでインテリアに統一感を出しやすく、揃えるだけで簡単におしゃれ見えするキッチンが完成するはず。また、実用性が高く、使い勝手も◎ 今回は、数あるスリコのキッチン雑貨の中でも、FTN編集部がイチオシするアイテムをまとめました。

一度使ったら手放せなくなりそう！

野菜やお肉、点心などを蒸すために使う「せいろ」も、じつはスリコで手に入るアイテムの1つ。「KITINTO」シリーズから発売されているせいろは、2段になった直径19cmのタイプと1段のみの直径24cmの2種類がラインナップ。併せて使える蒸し板やシートも販売中なので、ヘルシーなせいろ生活がスムーズに始められるかも。@3coins_mizukiさんも「買ってよかったアイテム」と、紹介しています。

可愛さのあまりオイルの使い過ぎに注意

蓋には天然木があしらわれ本体はガラスでできた、組み合わせがおしゃれな「オイルボトル」。ボトルを傾けるだけでオイルがスムーズに出てくるので、調理中でも片手でサッと使えるのが便利なポイントです。見た目もおしゃれなため、コンロ周りにそのまま置いておいても良さそう。ついつい手に取りたくなる可愛さなので、オイルの使い過ぎに注意です。

見た目も機能性も満足度の高い「キッチン雑貨」を探している人は、3COINSをぜひチェックしてみて。スリコのキッチン雑貨を揃えたおしゃれなキッチン空間なら、毎日の調理も楽しい時間に変わるかもしれません。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@3coins_mizuki様、@3coins_kuro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる