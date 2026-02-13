トランプ政権の支持層と重なるアメリカの宗教右派「福音派」の内実を描いた『福音派 終末論に引き裂かれるアメリカ社会』（中公新書）がベストセラーとなっている。著者で立教大学文学部キリスト教学科教授の加藤喜之氏は、福音派層によるトランプ政権支持と、日本の参政党支持層のあいだに「大衆のあり方」という補助線を引いて読み解く。ノンフィクション作家の広野真嗣氏が聞いた。（全4回の第4回。第1回から読む）

【写真を見る】著者・加藤喜之氏が語る トランプ大統領と参政党・神谷宗幣氏に共通する「大衆への語り口」

────福音派にトランプ支持者が多いという現象には空間的な共振、すなわちドイツの極右政党「ドイツのための選択肢（AfD）」や日本の参政党との共通点もあるように感じます。

加藤：仰るとおりで、大衆のあり方だと思うんですね。とくに2000年以降、経済的・文化的リベラリズムがエリートたちによって称揚され、専門知が重んじられる知識社会が深まればみんな幸せになれるとまことしやかに語られてきた。

けれど、それから20年以上経っても結局全然幸せになっていないし、むしろ価値観が急激に変化して、トランスジェンダーがよくて家父長的な考えはダメという変化は、重要な点ではあるけれど、エリートはそれに共鳴できても、「本当なのか」とか、「私と私の子供の体はどうなる」といった違和感が人々の間に残った。それは感覚として間違っていません。トランプ大統領はそこに食い込んでいったし、日本では参政党の神谷宗幣氏もそこをすごく意識しています。

────寄せていきますよね。今回の選挙でもチャーリー・カーク氏が立ち上げた運動団体「ターニング・ポイント・USA」を意識して、「日本のターニング・ポイント」とか。

加藤：実際、神谷氏の語りはトランプ大統領に似ていて、ロジカルではないが聞かせるところがあって、聞いているうちに"正しいことを言っているのでは？"という印象を与えます。「官僚たちエリートの政策で日本経済は失われた30年の憂き目にあった」とか「経済はよくならず私たちの税金は高いままで生活は苦しい」とか……。一般庶民の苦しみに食い込んで代弁してみせる技法は、ギリシア時代のデマゴーグからあるものです。ただ神谷氏は、それをうまく嗅ぎ取り、言語化する能力があるんだと思います。

日米で乖離する「大衆とエリート」

────ただ、うまい話は整合性が問われることにもなる。

加藤：そうですね。選挙の時に約束されるポピュリスト政党の甘い言葉ほど簡単に信じてはいけないものはありません。トランプ大統領だって、インフレは下げる、外国には介入しない、エプスタイン文書は全部公開だ、ムスリムは大好きだと選挙では言ってのけておいて、実際には、民衆が求めることにはさほど手をつけず、移民を取り締まる捜査員による暴力や射殺事件まで起きています。評価するには、4年の任期を待つ必要がありますが、共鳴すればこそ、気をつけなきゃいけないという部分も出てきます。

ただ、そうだとしても既存政党や官僚エリートは一体何をやってきたんだという不満は残るわけです。政治思想家のパトリック・デニーンは、経済的・文化的エリートは結局、自分本位であり過ぎたのだと指摘しています。自分の洗練度や経済的成功ばかりに気を使い、共同体のみんなのことを考えてこなかったのじゃないか、と。エリートこそ全体を見渡して世界をよくするために汗をかくべきなのに、リベラリズムは個人主義だから「私の欲望」「私の幸せ」が先行してノーブレス・オブリージュが損なわれてきたのだと。

────日本でも能力や家庭環境に恵まれたエリートこそ、自己犠牲を払う使命感を持つべきだという感覚はあったはず。

加藤：ええ。ただ日本の場合、それが自発的な意思というより官僚制度によって半強制的にやらされるところもあるでしょう？ 構造とか問題ではなくて、意識改革のようなことかも知れません。1人2人がともに支え合っていく文化は、それこそこの国では連綿と続けられてきたあり方です。おじいちゃんやその前から続いてきて、自分がいて、息子や娘につながっていく。このつながりを再確認することはすごく重要になっていると思います。

────そういう意識って、本来は教会やお寺の檀家の若衆とかが集まりの場で手渡されてきたようにも思うのですが。

加藤：そうだと思います。伝統宗教だけでなく創価学会や立正佼成会も、田舎から出てきた都市で孤立した個人や貧困家庭などさまざまな境遇の人たちを集めて寄り添ってきた。そこで共に支え合う感覚も養われてきたはずです。

「文化運動」としての福音派

────とすると、加藤さんが『福音派』で扱った人々のありようから、「私たちに欠けている何か」を盗み取れることもあるような気がしてきます。

加藤：じつはこの本を書いた狙いの一つに、少しそれがありまして（笑）。日本でこれだけ大衆運動が根付かないのも、福音派が得意とするメディアの使い方が弱かったり、わかりやすく語れる指導者が少なかったりする弱点があると思います。ロビー活動もしっかりしながら組織化につなげたり、後押しする政治家をきちんとチェックマークを付けたりといった彼らのやり方の巧みさから学べるヒントを結構、本の中に書き込んだつもりです。

────加藤さんは福音派を宗教運動というより「文化運動」として捉えていますね。

加藤：福音派の伝道師たちの言葉の使い方がトランプ氏と似ていると言いましたよね。コミュニケーションのとり方、人と人をどうつないでいくか。その点では福音派はアメリカの大衆社会の中で確かに役割を果たしてきました。

もちろん、暴走するのは怖いけれど、日本人が長らく苦手としてきた分野ですが、私もそうだし、出版界や知識人層も含めて、本を読む人を尊いものとして、そうではない人たちに語りかけるというコミュニケーションをちょっと疎かにしてきた気がするんですね。本を読まなくとも動画ならば見るという人がいるなら、基礎的な知識をそこで噛み砕いて伝える責任が知識人層にある。

アメリカのヴァンス副大統領もやはり福音派の教会にも行っていて、大衆との距離感のとり方は上手だし、ディベートの力も優れている。

────日本では神谷氏もそうだし、れいわ新選組の山本太郎代表とか、ちょっとそうした匂いのするリーダーも出てきつつある。もっとたくさん出てくると大衆運動が元気になるかもしれないわけですね。

加藤：もう、そういう時代がくるんじゃないですかね。それは希望になると思います。

【プロフィール】加藤喜之（かとう・よしゆき）／1979年、愛知県生まれ。プリンストン神学大学院博士課程修了（Ph.D取得）。現職は立教大学文学部キリスト教学科教授。専門は思想史、宗教学。著書に『福音派 終末論に引き裂かれるアメリカ社会』（中公新書）、共著に『記憶と忘却のドイツ宗教改革』（ミネルヴァ書房）、『ルネサンス・バロックのブックガイド』など。