漫才師の東京太（あずま・きょうた、本名・菅谷利雄＝すがや・としお）さんが2日に亡くなっていたことが、12日に分かった。82歳。所属していた落語芸術協会などが発表した。



【写真】在りし日の東京太・ゆめ子師匠 夫婦漫才で人気を博した

公式サイトでは「令和8年2月2日(月)午後6時30分、当協会所属の漫才師 東京太（本名：菅谷利雄 すがやとしお）が肺癌のため逝去しました」と報告。葬儀については「近親者にて執り行われました」と知らせた。



同協会では東さんの人柄について「参与として長きにわたり指導役をつとめ、後進の育成にも尽力。舞台上での温かな笑いや穏やかな人柄、生涯を通じて芸に真摯に向き合う姿は、仲間内にも愛され厚く尊敬をされていました」と説明。「昨年のゆめ子先生に続き、京太先生まで旅立たれてしまったことは深い喪失感に包まれ、悔やんでも悔やみきれません」と悼んだ。



東さんは1943年7月21日生まれ、栃木県出身。1961年に松鶴家千代若・千代菊師に入門。1963年から「東京二・京太」というコンビで活動し、1985年に解散。1993年からは妻・ゆめ子さんと「東京太・ゆめ子」という夫婦漫才のコンビを結成し活動していた。2010年には大衆芸能部門で文化庁芸術祭大賞を受賞。ゆめ子さんは2025年6月に死去し、東さんは漫談家として活動していた。東さんの最後の出演は2025年11月15日に東洋館で行われた「漫才大行進」だった。



