11月に控えるアメリカ中間選挙を前に、ベネズエラ攻撃やグリーンランドへの領土的威嚇などの振る舞いが続くトランプ政権の行方に注目が集まるなか、日本は"ポスト・トランプ時代"をどう見据えるべきか。共和党政権の支持層と重なるアメリカの宗教右派「福音派」の内実を描いた『福音派 終末論に引き裂かれるアメリカ社会』（中公新書）著者の加藤喜之氏による読み解きを、ノンフィクション作家の広野真嗣氏が聞いた。（全4回の第3回。第1回から読む）

────J・D・ヴァンス副大統領がトランプの後継者として2028年の大統領選に出馬するという観測があります。ヴァンス氏はカトリックであり、また貧しい家庭環境から出てきた人と言われる。仮にポスト・トランプとして「ヴァンス大統領」という時代が到来すると、今、私たちが目撃しているものと違う光景が出現することになるのでしょうか。

加藤：それは非常に面白い質問です。『リベラリズムはなぜ失敗したのか』（原著は2018年刊）がトランプ氏登場以降の保守派の思想動向を指し示す本として注目されている政治思想家にパトリック・デニーン（ノートルダム大学教授）がいます。その次に2023年に出した『レジーム・チェンジ（体制転換）』の中で彼は、基本的にポピュリズムを支援していることを表明し、去年の暮れには「今、トランプこそが重要な役割を果たしている」とも発言している。

ただ、デニーン教授が求めるポストリベラルの思想と、トランプ大統領がやっているあからさまな暴力というのは別物のはず。それでもトランプを肯定するのは、「目的」と「手段」があると言うのです。

────その2つは別だと。

加藤：まず「目的」は、ポストリベラル的な「共通善」を成就する保守主義を実現すること。経済的にも文化的にもリベラリズムを超克し、あえていえばエドマンド・バークの言うような保守主義を打ち立てるのだというのですが、トランプ氏はそんなことやってないわけです。

しかし、そこに行き着くまでに壊さなきゃいけないものがあって1960年代以降、アメリカの中に浸透した革新主義的な官僚制度や民間に広まり過ぎた新自由主義的な体系。これを壊す「手段」がトランプ氏なのだ、と。

壊した後を誰が担うのかは明示されていないけれど、ヴァンス氏はデニーン教授から強い影響を受けています。もし、デニーン教授と通じる彼らが作り上げたいビジョンがそこにあるのだとすると、「破壊者としてのトランプ」と「構築者としてのヴァンス」がある、という構図を描くことはできるんです。

「ハリー・ポッター」と「ロード・オブ・ザ・リング」

────トランプ大統領の任期までは秩序の破壊が続くということでしょうか。

加藤：今、私たちはあまりに翻弄されていますよね。もしデニーン教授の言うように進んでいくならば、トランプ氏による破壊は、目的ではないかもしれないということ。その一方で、手段が暴走する可能性もあることです。

そもそものビジョンはよくても、そこに至る前に戦争になったり、戦況が深まったり、さらには第3次世界大戦や核が使われる可能性も否定できません。手段をそこまで肯定しちゃっていいんだろうかという懸念が残るのです。

────恐ろしいシナリオにも感じます。

加藤：このリスクは、「手段」が我々人間を乗っ取ることもあると言い換えてもいい。テクノロジーをめぐる考え方を映画に登場する"魔法"にたとえると、2つに分けることができると思うんです。1つは『ハリー・ポッター』、もう1つは『ロード・オブ・ザ・リング』です。

ハリーの魔法は、善人が使えばよいことしか起きないのに対して、『ロード・オブ・ザ・リング』の指輪ってだんだん仕える主体を変えていくでしょう。これがまさに手段の持つリスクです。原作者のトールキンは技術の持つ恐ろしさを認識していて、技術を使っているうちに、使い手が技術に毒されていく可能性というのがある。

────技術＝手段だということか。

加藤：そう。トランプの破壊という手段が目的を担うはずのヴァンスを毒していく可能性はあるし、そのヴァンスを囲んでいる人たちが本来持っていたビジョンを離れ、破壊行為に酔った全能感から「やれるぜ」みたいな感じでだんだん、邪悪な影の国・モルドール側に行ってしまう危険性もあります。しかも、そのアメリカに日本が引っ張られるわけだから非常に気がかりな点でもあります。

【プロフィール】加藤喜之（かとう・よしゆき）／1979年、愛知県生まれ。プリンストン神学大学院博士課程修了（Ph.D取得）。現職は立教大学文学部キリスト教学科教授。専門は思想史、宗教学。著書に『福音派 終末論に引き裂かれるアメリカ社会』（中公新書）、共著に『記憶と忘却のドイツ宗教改革』（ミネルヴァ書房）、『ルネサンス・バロックのブックガイド』など。