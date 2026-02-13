トランプ政権の支持層と重なるアメリカの宗教右派「福音派」の内実を描いた『福音派 終末論に引き裂かれるアメリカ社会』（中公新書）がベストセラーとなっている。これまで日本国内では注目されてこなかった一方で、アメリカ政治を大きく左右する福音派とはどのような存在なのか。そして、なぜ同書はベストセラーとなるほど日本の読者に支持されているのか。著者で立教大学文学部キリスト教学科教授の加藤喜之氏に、ノンフィクション作家の広野真嗣氏が聞いた。（全4回の第1回）

────著書『福音派』は発刊以来、9刷7万1000部に達し、2026年の新書大賞3位に選ばれました。アメリカのキリスト教の中の福音派という、日本と縁遠そうなテーマなのに、ここまで読まれている理由は、どこにあると思われますか。

加藤：まずはトランプ第2期政権が始動した2025年に出たということでしょう。9月の発売直前には福音派の保守活動家チャーリー・カーク氏が銃殺される事件も起きた。トランプ大統領を読み解くために書いたわけではないのですが、彼の「地盤」となった福音派とは何だろうという関心を持たれたかなと。

────アメリカのキリスト教については過去、堀内一史著『アメリカと宗教』（中公新書）や森本あんり著『反知性主義』（新潮選書）といった本もあります。

加藤：どちらも素晴らしい本ですが、森本さんの本は19世紀から20世紀初頭ぐらい────『福音派』がカバーする時代の直前ぐらいまでを扱っています。また堀内先生の本は2010年のオバマ政権時代の作です。福音派左派が福音派の狭隘な考え方を広げていくのだという希望を見出すエンディングですが、残念ながら、実際はそうならなかった。

────『アメリカと宗教』はわずか15年ほど前の本だけど、現在の福音派を見るテンションの違いに驚きます。

加藤：拙著で書いたように、福音派にはもともと黒人差別や女性蔑視といった傾向が内在しています。とりわけ南部にはそんな意識も含め、キリスト教を根幹にした「古き良き文化」やそれに基づく生き方を守りたいと考え、近代化・世俗化に反対する人たちがいる。この文化的な側面を1つのテーゼとして打ち出せたことが、新しさにつながっているのかもしれません。

アメリカの「A面」と「B面」

────加藤さんが「B面のアメリカ」と表現もされる、宗教右派の指導者たちは差別意識を隠さないけれど、どこか人間臭くて魅力的でもある。

加藤：そうなんです。これまで日本で語られてきたのは、ニューイングランド的な"洗練されたアメリカ"でした。明治に渡米した内村鑑三や戦時中、ハーバード大学で哲学を学んだ鶴見俊輔からしてそうで、日本の大学教育もこのリベラリズムに基づいている。GHQがもたらした日本国憲法しかり、革新主義から出てくるアメリカと言い換えてもいい。

────日本人は、そうした「A面」ばかり見てきた。

加藤：もちろん大切な一面ですが、それだけだとアメリカの爆発力を理解できません。教科書通りの民主主義ではないが、19世紀末から教会での説教やメディアを通じて大衆の喝采を浴びてきた、ポピュリズムの流れがあったということです。

────この本のヒットは日本人もその潮流の存在感に反応しているということ？

加藤：アメリカの連邦政府に受け継がれてきたルーズベルト流の福祉国家の考え方とか、ジェンダー平等とか包摂を重んじるリベラリズムの思想は、1つの体系になっています。グローバル化の中で、日本の政治リーダーも影響を受けてきました。政治や経済だけではありません。自己反省的な映画や音楽に現れるカウンターカルチャーだって、いわば革新主義の民間版。広野さんがきょう絞めているアイビールックのネクタイも、アメリカン・トラディショナル。日本人は大好きなんですよね。

────確かに（笑）。

加藤：ただ、その体系はアメリカの中でも終わりに近づいていて、バイデン政権のDEI（多様性・公平性・包括性）政策がいい例ですが、エリートはさておき、一般人は窒息しそうになるぐらい抑圧を感じ、耐えられなくなりつつある。

トランプ氏の「扇動家としての力」

────それがトランプ再選の原動力になった、と。

加藤：ええ、そうです。日本も、コロナ禍で、専門知に従っていただけでは幸せになれないんじゃないか、という既成のシステムへの漠然とした疑いが膨らんできましたよね。ではどう生きるかを考える際に、"なんかアメリカにすごい流れがあったじゃん"と、福音派が参照されているのかもしれません。意識的か、無意識なのかはわからないけれど、共鳴し、知的な養分を調達している。

────トランプ大統領はどうして福音派やカトリックの右派なども含めて宗教的な人たちを糾合できたのでしょうか。

加藤：扇動家としての力だと思います。その手法は本書で紹介した歴代の福音派の牧師────1970年代に福音派の政治動員に役割を果たしたジェリー・ファルウェルや、1980年代のテレビ伝道師パット・ロバートソンといった、教会やテレビといったメディアを使って大衆運動を牽引したリーダーたちにとても似ています。

人々の琴線に響く言葉の使い方、語りかけ方を掴んでいる。私たちが聞くとよくわからないトランプ大統領の言葉で人々が熱狂している映像を目にしますが、あれは何を信じているかではなく、メディアを通じて提示する語り口や大衆への寄り添い方が過去の宗教家たちの自己ブランディングにすごく似ているんです。

────銃撃事件後に行われたカーク氏の追悼集会の映像は音楽のフェスみたいでした。トランプ氏は「暴力は左派からもたらされる」とあおる一方で、カーク氏の妻は「私は赦します」と証を述べたりする。宗教的であり、政治集会でもあった。

加藤：アメリカではラリー（政治集会）自体が、伝導集会のスタイルが元なんです。大会場に招かれた大衆が牧師の説教を聞くことで救われるという構図。カーク氏の式典は、まさに現代のメガチャーチの礼拝の構図でしたし、音楽のチョイスも「クリスチャン・プレイズ・バンド」という、メガチャーチでよく流れるもの。聴衆が高揚したところで、スピーカーが1人ずつ喋るんです。礼拝というものは説教のメッセージを届ける「メディア」なので、あの式典も精妙に作られたメディアだと見たほうがいいです。

（第2回へ続く）

