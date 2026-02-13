『DREAM STAGE』第5話 NAZEとTORINNERが同日デビューへ！ランキング1位をかけて激突
中村倫也が主演する金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の第5話が13日の今夜放送される。
【写真】1位の座を勝ち取るべく悩む吾妻（中村倫也）
本作は、世界の音楽シーンを席巻するK‐POP業界を舞台にしたK‐POP版“スポ根”ドラマ。かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す姿を爽快かつ痛快に活写する。
■第5話あらすじ
NAZEのデビュー日が2月14日、バレンタインデーに決定する。しかし同日にTORINNERも日本デビューすることが判明。きっと莫大な資金をかけてプロモーションを仕掛けてくるはずと、ビビりまくる水星（池田エライザ）とナム社長（ハ・ヨンス）。ナム社長は「絶対にデビューランキング1位を獲って！」と吾妻に要求する。
爆撃のような宣伝でNAZEを叩き潰すため、あえてデビューを同日に設定したTORINNERのプロデューサー、パク・ジス（キム・ジェギョン）。しかしデビュー当日に出演する音楽番組がNAZEにも出演依頼していることを知る。そんなジスをチェ代表（イ・イギョン）は「あんな“残飯”のような新人と同じ評価をされている。つまりお前も残飯レベルだ」と睨みつける。
一方、吾妻も最大の敵TORINNERにどう対抗するか、NAZEのベストを引き出すにはどうするべきかと深く悩んでいた。両陣営が火花を散らすデビューの日が、刻一刻と近づく。
そんな中、NAZEの末っ子ドヒョクは、街でタチの悪い男にからまれてしまう。しかもNAZEの一員であることを調べられた上に「アイドルが、他人に怪我させたなんてバレたら大騒ぎになるぞ」と脅され、多額の金を要求される。窮地に陥ったドヒョクは、NAZEのとある秘密を週刊誌に売ってしまうが、そのネタが記者・風祭（河内大和）からジスの手元に渡ってしまう。
金曜ドラマ『DREAM STAGE』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
