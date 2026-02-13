『探偵さん、リュック開いてますよ』第6話 “洋輔”松田龍平、“リカ”夏帆と22年ぶりに再会
松田龍平が主演するドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）の第6話が今夜放送。洋輔（松田）が高校時代の同級生・リカ（夏帆）と22年ぶりに再会する。
【写真】ドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』第6話 夏帆が登場！
本作は、テレビ朝日ドラマ初主演の松田が企画から参加し、脚本・監督の沖田修一とのタッグで生まれたほっこりミステリー。小さな田舎町・西ヶ谷温泉を舞台に、探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔が、次々と舞い込むヘンテコな依頼を奇想天外な方法でゆる〜く解決していく。
■第6話あらすじ
“思い出の人”と再会する番組に呼ばれた洋輔は、高校時代の同級生で現在、人気女優として活躍するリカと22年ぶりに再会。高校当時、リカからラブレターを受け取ったのに返事をしなかった洋輔は、番組MC（三四郎）からその理由を問われるが黙り込んでしまい…。
その放送を見ていた清水としのり（大倉孝二）と南香澄（片山友希）が盛り上がる横で、室町圭（水澤紳吾）は怒りに震える。実は、かつて室町はリカに片思いしていたが、洋輔が“禁断の発明品”でリカの心を奪った…!?
そんな中、洋輔はリカから連絡をもらい再び会うことに。旦那であるタカシ（中島歩）の行動が怪しいので素行調査をしてほしいということだった。
※第6話は23時25分より放送。
