ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・安田章大（４１）と女優・のんが、８月２８日公開の映画「平行と垂直」（小林聖太郎監督）でダブル主演を務めることが１２日、分かった。同作の脚本にほれ込んだ安田が、芸歴２９年にして初めて映画の企画段階から参加した。クレジットには主演はもちろん、「企画・安田章大」と刻まれている。

安田は、２３年４月に放送されたフジテレビ系バラエティー番組「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの あとはご自由に」（２２〜２４年）を通し、劇団ふくふくやを主宰しする女優・山野海（６０）と知り合った。後日、山野が手掛けた同作の脚本を見て感銘を受け、旧知の佐藤現プロデューサーに自ら映画化を持ちかけ、企画が始動した。物語の軸となる自閉症スペクトラム症（ＡＳＤ）の専門家の監修も受け、約２年かけて映画の実現にこぎつけた。

ＡＳＤの兄・大貴（安田）と、兄を幼い頃から支えてきた妹・希（のん）。妹が恋人からプロポーズを受けたことをきっかけに、２人が人生と向き合うヒューマンドラマだ。

安田にとって２年間向き合った思い入れの強い作品で「兄妹の微々たる成長物語であり、その２人と関わる人々が心に棲（す）まわせる寛大、辛辣（しんらつ）、はたまた無関心というあらゆる本音たちとともに生きていく物語」と説明。続けて「僕たちは毎日微々たる成長しかないかもしれないけれど、誰かが誰かにおもいやりを持って生きてくれるだけで、どれだけ心強くあったかくて、泣けてくるか」とつづった。

一方、のんは初共演の安田について「感謝の気持ちでいっぱいです。大貴が素晴らしくて、毎日感動していました。安田さんのおかげで、希としてカメラの前に立てた気がします」と語った。