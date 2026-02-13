【京都記念・データ埋蔵金】日経新春杯で健闘した２頭がヒモ穴候補　一発候補に欠かせないリピーター

先週は雪による中止があって、ＷＩＮ５のキャリーオーバーは今週に持ち越し。京都記念の頭候補には、前走Ｇ１の４、５歳馬【５・３・２・１１】（以降もデータは過去１０年）を重視。エリキング、ヘデントールに高配含みのサフィラをマークするが、ここではヒモ穴候補に目を向ける。

最近のトレンドは年明けに１戦している馬が波乱を演出していること。１９年以降は７年連続で少なくとも１頭が馬券圏内に入っており、２２年のアフリカンゴールド、タガノディアマンテのワンツーを含め、近４年は単勝１０倍以上を含んでいる。ただ、波乱を呼ぶ馬だけにそれまでに調子を落としている訳ではない。。

同年２戦目で３着以内に入った１０頭のうち、前走が芝だった馬９頭中８頭は前走５着以内（残る１頭も６着）で、勝ち馬からの差は最大でも０秒９。大きく負けていないことが好走につながる。日経新春杯３着から臨むリビアングラス、同５着のドクタードリトルが一発候補。特に昨年２着の前者はリピーター（２度目以降の出走馬、過去１０年で６頭が馬券圏内）の活躍する重賞でもあり、３連系には欠かせない。