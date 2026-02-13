ドバイに移住した４児の母のモデルで起業家のＭＡＬＩＡ．（４２）が長女との親子ショットを披露し、思いをつづった。

ＭＡＬＩＡ．は、日本の建国記念日である１１日にインスタグラムで「パキスタン人のパパと日本人のママのもとに生まれて日本で生まれて日本で育ちました」と書き出した。

「１６歳でカナダへ留学 ２０代の数年間はハワイで暮らし ２０２２年に引っ越してきたドバイも今年で４年目」と振り返り、「いろんな国籍の人たちに囲まれて暮らしているからこそ年々強くなる“日本人”としての感覚。礼儀、空気を読む力、責任感。繊細さと芯の強さ。それは間違いなく、日本で育ったわたしの土台」と強調。「ドバイに来てからは、パキスタンのルーツも近くに感じられるようになった。『ミックスでよかった』と心から思えたのも、この４年」とつづった。

「でもやっぱり、わたしの心の真ん中にあるのは日本で生まれ育った誇り 建国記念日。今日は改めて、日本という国のもとに生まれたことに感謝を」とし、「写真は、美しいわたしの娘との想い出の一枚」と和服の２ショットを掲載。フォロワーからは「綺麗です」「素敵がすぎる」「美しいです！」「お二人ともすごく素敵です！」「素敵な親子」などの声が寄せられていた。

ＭＡＬＩＡ．は２００１年に元サッカー選手の田中隼磨氏と結婚し、長男をもうけるも０４年離婚。プロ格闘家・山本ＫＩＤ徳郁さんと０５年に再婚して１男１女をもうけたが、０９年に離婚。１５年にサッカー選手の佐藤優平と再々婚するも、１７年離婚。同年１１月にモデルの三渡洲舞人と結婚し、１８年８月に第４子の三男を出産したが、１９年４月に離婚を発表。長男はＪリーガーとして活動し、次男と長女はモデルデビュー。２２年８月に三男の教育のためドバイ移住を報告。２３年１２月に「初孫が産まれました」とＳＮＳで報告し、昨年９月に「２人目のお孫ちゃんが生まれましたーっ」と明かしていた。