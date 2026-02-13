Snow Man¡¢¡È¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Þ¥ó¡ÉÆ²ËÜ¸÷°ì¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½é¶¦±é¡¡Ä¶ÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢13ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¡Ê¸å7¡§54¡Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÆ²ËÜ¸÷°ì¡¢µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤ò·Þ¤¨¤Æ¡Ö½ÐÍè¤½¤¦¤Ç½ÐÍè¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¡È¥¢¥ì¡É10¿ÍÏ¢Â³¤Ç´°¥³¥Ô¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£¸÷°ì¤ÈSnow Man¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆ²ËÜ¸÷°ì
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢°ì¸«´ÊÃ±¤Ë¡È½ÐÍè¤½¤¦¤À¤±¤É¡É¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡È½ÐÍè¤Ê¤µ¤½¤¦¡É¤Ê»ö¤äµ»¤Ë1¿Í¤º¤ÄÄ©Àï¤·¤ÆÀ®¸ù¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡È´°¥³¥Ô¡É¤·¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë»ö¤Ê¤¯10¿ÍÏ¢Â³¤ÇÀ®¸ù¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¡Ö½ÐÍè¤½¤¦¤Ç½ÐÍè¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¡È¥¢¥ì¡É10¿ÍÏ¢Â³¤Ç´°¥³¥Ô¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×Âè2ÃÆ¡£¥²¥¹¥ÈMC¤ò¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¡Ê¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¡Ö²Î¤â¡¢ÍÙ¤ê¤â¡¢¤ª¼Çµï¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ñ³Ê¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Þ¥ó¡×¤È¾Î¤¹¤ëÂçÀèÇÚ¡¦¸÷°ì¤À¤¬¡¢¶Ë¸Â¤Î¶ÛÄ¥¡õµæ¶Ë¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Ï¢ÂÓÀÕÇ¤¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥²¡¼¥à¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡ÈÎîÄ¹ÎàºÇ¶¯½÷»Ò¡É¤ÎµÈÅÄ¤Ë¤â¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î·è¾¡¤Ë¹Ô¤¯¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ10¿ÍÏ¢Â³¤ÇÀ®¸ù¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥³¡¼¥À¡¼NO¥ß¥¹±éÁÕ¡×¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä·õ»É¤·¡×¡Ö¥í¥¦¥½¥¯10ËÜ¾Ã¤·¥Ö¥ì¥¹¡×¡Ö¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ª¥¿¥¤¥ß¥ó¥°²Î¾§¡×¤Î4¤Ä¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç10¿ÍÏ¢Â³À®¸ù¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä·õ»É¤·¡×¤Ç¤Ï¡¢Ã£¿Í¤È¤·¤ÆÄ¶ÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂçÊª¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤É¤è¤á¤¯¤â¡Ä¤Ê¤¼¤«Á´°÷¤ÇÂç¥º¥Ã¥³¥±¡Ê!?¡Ë°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¸÷°ì¤ÈSnow Man¤Îµ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
