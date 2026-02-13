◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日 カーリング 女子1次リーグ（2026年2月13日 コルティナ・カーリング五輪競技場）

女子1次リーグが開幕。日本代表フォルティウス（世界ランク5位）は第2戦でデンマーク（同8位）と対戦。7−7でエクストラエンドに突入し、7−10で敗れた。初戦のスウェーデン戦も4−8で敗れ、2連敗スタートとなった。

第1エンドの吉村の1投目。手にしたのはデンマークが使用する赤のストーンだった。

「準備された石を普通に掃除して、私も気づいたタイミングで来てくれたので。緊張ではないです」

投げる直前で吉村、チームメートが気づき、本来投げるべき黄色のストーンに交換した。同日午前に行われた初戦スウェーデン戦では赤のストーンを使用していた。このエンドはスチールに成功し、1点を先制した。

序盤に連続スチールを許すなど、4−3と追う展開でハーフタイムに。第6エンドに2点を奪われたが、直後に吉村のダブルテイクアウトで2点を返した。第8エンドでスチールに成功し、6−6の同点に追いついた。

第9エンドはともに最終ショットでミス。結果的にデンマークに1点を取らせる形になり、第10エンドで有利な後攻を得た。複数得点を狙ったものの、今度は1点を取らされる形になり、7−7でエキストラエンドに突入。吉村は最終ショットでナンバーワンをハウス内に置いたが、デンマークにはじかれて3点を失い、五輪初勝利を逃した。

「前半は自分のところでフィニッシュできなくて、スチールされた場面があった」と反省。「3点ダウンのところから追いついて、最終エンドも1ダウンの後攻といい形で迎えることができたので、粘り強さも見えてきてるかな」と手応えを口にし、14日のスイス戦に向けて「良い準備をしたい」と切り替えた。

女子1次リーグには10カ国が参加。総当たりで対戦し、上位4チームが準決勝に進出する。