TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

13日午前6時48分ごろ、鹿児島県、沖縄県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は沖縄本島近海で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、鹿児島県の与論町、沖縄県の名護市、国頭村、大宜味村、今帰仁村、本部町、恩納村、那覇市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、南城市、北中城村、西原町、与那原町、座間味村、八重瀬町、それに北大東村です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□鹿児島県
与論町

□沖縄県
名護市　国頭村　大宜味村
今帰仁村　本部町　恩納村
那覇市　糸満市　沖縄市
豊見城市　うるま市　南城市
北中城村　西原町　与那原町
座間味村　八重瀬町　北大東村

■震度1
□鹿児島県
天城町　伊仙町　和泊町
知名町　瀬戸内町

□沖縄県
東村　宜野座村　金武町
伊江村　粟国村　伊平屋村
伊是名村　宜野湾市　浦添市
読谷村　嘉手納町　北谷町
中城村　南風原町　渡嘉敷村
渡名喜村　久米島町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。