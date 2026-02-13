13日午前6時48分ごろ、鹿児島県、沖縄県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は沖縄本島近海で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、鹿児島県の与論町、沖縄県の名護市、国頭村、大宜味村、今帰仁村、本部町、恩納村、那覇市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、南城市、北中城村、西原町、与那原町、座間味村、八重瀬町、それに北大東村です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□鹿児島県

与論町



□沖縄県

名護市 国頭村 大宜味村

今帰仁村 本部町 恩納村

那覇市 糸満市 沖縄市

豊見城市 うるま市 南城市

北中城村 西原町 与那原町

座間味村 八重瀬町 北大東村

■震度1

□鹿児島県

天城町 伊仙町 和泊町

知名町 瀬戸内町



□沖縄県

東村 宜野座村 金武町

伊江村 粟国村 伊平屋村

伊是名村 宜野湾市 浦添市

読谷村 嘉手納町 北谷町

中城村 南風原町 渡嘉敷村

渡名喜村 久米島町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。