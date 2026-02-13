»¶Êâµ¢¤ê¤Ë¡ØÂç¹¥¤¤Ê¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¡Ù¤òÈ¯¸«¤·¤¿¸¤¢ª¸òÈÖ¤Ç¸«¤»¤¿¡Ø¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Î¤´Êó¹ð¡Ù¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤È11ËüºÆÀ¸¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤Î¡×
Ìë¤Î¤ª»¶Êâ¤ò½ª¤¨¤¿¥ï¥ó¥³¤¿¤Á¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¸òÈÖ¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆ²ñ¤Î½Ö´Ö¤Ë¸«¤»¤¿¡È¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Î¤´Êó¹ð¡É¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£
Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç11ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖÏÂ¤ß¤Þ¤¹♡¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§»¶Êâµ¢¤ê¤Ë¡ØÂç¹¥¤¤Ê¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¡Ù¤òÈ¯¸«¤·¤¿¸¤¢ª¸òÈÖ¤Ç¸«¤»¤¿¡Ø¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Î¤´Êó¹ð¡Ù¡Û
Ìë¤Î¸òÈÖ¤Ç
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öraitamaro¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·ー¥ºー¤Î¡Ö¥é¥¤¥¿¡×¤¯¤ó¤È¥Á¥ï¥ï¤Î¡Ö¤Þ¤í¡×¤Á¤ã¤ó¤¬¸òÈÖ¤òË¬¤ì¤ë¤Ò¤ÈËë¡£¤¢¤ëÆü¤ÎÌë¤Î¤ª»¶Êâµ¢¤ê¤Î¤³¤È¡¢¸òÈÖ¤ÎÁ°¤ËÃå¤¯¤È¡¢¤Õ¤¿¤êÂ·¤Ã¤Æ´üÂÔ¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸òÈÖ¤Î¥É¥¢¤ÎÊý¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë¥é¥¤¥¿¤¯¤ó¤È¤Þ¤í¤Á¤ã¤ó¡£¿¬Èø¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤¯ÍÉ¤ì¡¢º£¤«º£¤«¤È²¿¤«¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢²¿¤È¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Á´¿È¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡È¥Ñ¥È¥íー¥ëÊó¹ð¡É
¤ä¤¬¤ÆÀ©Éþ»Ñ¤Î¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢¥é¥¤¥¿¤¯¤ó¤È¤Þ¤í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯Â¸µ¤Ø°ìÄ¾Àþ¡£Á´¿È¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¶î¤±´ó¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢»×¤ï¤ºËË¤¬¤æ¤ë¤ß¤Þ¤¹¡£
¹ø¤ò²¼¤í¤·¤¿¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¤Ë´é¤ò¤°¤Ã¤È¶á¤Å¤±¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥Ñ¥È¥íー¥ë¤·¤Æ¤¤¿¤è¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤â¡£Éï¤Ç¤é¤ì¤ë¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤«¤é°¦¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¥Ú¥í¥Ú¥í¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢´ò¤·¤µ¤òÁ´¿È¤ÇÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡È¹¥¤¡É¤ÎÏ¢Â³¹¶·â
Éï¤Ç¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤ÏÂ³¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥¿¤¯¤ó¤È¤Þ¤í¤Á¤ã¤ó¤Ï¼ê¸µ¤Ç¼«Á³¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊ¬¤±¹ç¤¤¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¡È¤Ú¤í¤Ú¤í¹¶·â¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤Þ¤ë¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ°¤¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÏ¢·È¤Ë¡¢»×¤ï¤º¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¤â¡¢ÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÍ¥¤·¤¯¸ò¸ß¤Ë¥Ê¥Ç¥Ê¥Ç¡£ºÇ¸å¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤È¤âËþ¤ÁÂ¤ê¤¿ÍÍ»Ò¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¸òÈÖ¤Ç¤Î¡È¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Î¤´Êó¹ð¡É¤ÏÂçÀ®¸ù¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤Ï²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤È¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤°¤é¤¤Ê¿ÏÂ¤Ç¤Î¤Û¤Û¤ó¤È¤·¤Æ¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤¬ÍýÁÛ¡×¡Ö¾®¤µ¤Ê·ÙÈ÷Ââ¡¢Íê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹♡¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¡¢¸¤¤Î¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÃÏ°è²Ý½êÂ°¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öraitamaro¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥é¥¤¥¿¤¯¤ó¤È¤Þ¤í¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤¬Â¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»¶Êâ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¸òÈÖ¤ËÎ©¤Á´ó¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢³¹¤Ç¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤â¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
