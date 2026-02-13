ÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤ËÇº¤ß¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤Ê¤¼¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤ÆÂ»¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê!!¡×
ÆüËÜ¿Í¤ÏÎéµ·Àµ¤·¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¡Ä¡Ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æü¡¹É¬Í×°Ê¾å¤Ë»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¡Èµæ¶Ë¤Î¹çÍý»×¹Í¡É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¡½¡½¡£¿ô½½²¯µ¬ÌÏ¤Î°Æ·ï¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¿ÍÉô²¼¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¤¥ó¥ÉÇþÃã»á¤Ï¡¢¡Ö¾ï¤Ë¼«Ê¬Ãæ¿´¡×¡ÖÃ»´ü»Ö¸þ¡×¡ÖÌµ·×²è¤Çº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÈà¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬¹¬¤»¤òëð²Î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥Ò¥ó¥È¡É¡×¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿·´©¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý14²¯¡¦¾å°Ì1¡ó¤¬ÉÙ¤Î40¡ó°Ê¾å¤ò½êÍ¤¹¤ëÄ¶¶¥Áè¡¦²áÌ©¡¦³Êº¹¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯¿Í¡¹¤Î¡Öµ¬³Ê³°¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¡×¤È¡ÖÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤µ¡×¤ÎÈëÌ©¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÃæ¤«¤é°ìÉô¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¡Öº¬ËÜÍ×°ø¡×¤ËÇ÷¤ë3¥¹¥Æ¥Ã¥×
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢²æ¡¹¤¬´¶¤¸¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¥¤¥ó¥ÉÌ±¤¬È¯ÌÀ¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö´Ñ»¡¡¦Ê¬ÀÏ»×¹Í¡×¤ÎSTEP¤Ë±è¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¥¹¥È¥ì¥Ã¥µ¡¼¡Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë»ö¼Â¡¦¸½¾Ý¡Ë
¢¥¹¥È¥ì¥¹Ç§ÃÎ¡Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥µ¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¡¦´¶¤¸Êý¡Ë
£¥¹¥È¥ì¥¹È¿±þ¡Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬È¯¸½¤·¤Æ¿´¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬µ¯¤¤ë¡Ë
²¿¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤«¡©¤ò¹Í¤¨¤ë
¡¡Ê¬ÀÏ¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥ó¥ÉÌ±¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤¬¡Ö¡¥¹¥È¥ì¥Ã¥µ¡¼¡×¤È¤·¤Æ´Ñ»¡¤µ¤ì¤ë¡£
Îã¡§¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¡¿·ÀÌó¡¦ÌóÂ«¡¦»þ´Ö¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¡¢·Ú»ë¤¹¤ë¡¿¸À¤¤Ìõ¤ÇÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡¿¡Ö¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð¡×¼è¤ì¤ë¤À¤±¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ëÀº¿À¡¿ÉÙÍµ¤ò¤Ò¤±¤é¤«¤·¡¢ÉÏÉÙ¤Îº¹¤Ë¤ÏÌµ´Ø¿´¡¿¸ø»äº®Æ±¡¢²ñ¼Ò¤Î»äÊª²½¡¿¿ÈÊ¬¤ÎÄã¤¤¼Ô¤ò³Ü¤Ç»È¤¦¡¿¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤ë¡¢Ä®¤ò¤è¤´¤¹¡¢Áû¤¬¤·¤¤¡¿¿ÈÊ¬¤ò¸«¤ÆÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤
¡¡¼¡¤Ë¡¢¤Ð¤é¤Ð¤é¤Î»ö¾Ý¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥µ¡¼¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£³Æ¹àÌÜ¤ÎÎ¢¤ËÎ®¤ì¤ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò½¦¤¤¤À¤½¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¸øÊ¿¡¦Ê¿Åù¡ÊFairness¡¡and¡¡Equality¡Ë¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¥¤¥ó¥É¼Ò²ñ¤Ç¤ÏÂº½Å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¸¶°ø¤Î¶¦ÄÌÀ¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¿´¤òÀµ¤·¤¯Âª¤¨¤ë½¬´·¡×¤Î¸ú²Ì
¡¡¼¡¤Ë¡¢¡Ö¢¥¹¥È¥ì¥¹Ç§ÃÎ¡×¤À¡£¤³¤³¤Ç»ä¼«¿È¤¬¡¢¡Ö¸øÊ¿¡¦Ê¿Åù¤Î¼Ò²ñÅª¤Ê·çÇ¡¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤·¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¸øÊ¿¡¦Ê¿Åù¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ï¡¢´ðËÜÅª¿Í¸¢¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÀ¾²¤¼Ò²ñ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¤·¤Ä¤³¤¯³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿ºÇ¤âÂº½Å¤µ¤ì¤ë¤Ù¤³µÇ°¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍýÉÔ¿Ô¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö£¥¹¥È¥ì¥¹È¿±þ¡×¤È¤·¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ë¶¯¤¯¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÌäÂê¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥ÉÌ±¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤âÁêÂÐ²½¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¥¹¥È¥ì¥Ã¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥É¤½¤Î¤â¤Î¤«¤é°Õ¿ÞÅª¤ËÎ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤â¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÀ¾²¤¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤ËÄ¹´üÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬½¬´·²½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤ÊÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂÐ½è¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤ª¤Î¤º¤ÈÌÀ³Î²½¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦²ÃÉ®¡¦Ä´À°¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë