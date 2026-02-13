中道きょう代表選…議員49人が投票　参議院の立憲・公明は別会派　国民・玉木氏「一緒にしないと」参政・神谷氏「離婚の準備進んでいる」

衆議院選挙で惨敗した中道改革連合の新しい代表が13日に決まります。

中道の代表選挙には、立憲民主党出身の階猛氏と小川淳也氏が立候補し、公明党の出身者は出ませんでした。

中道・階猛氏：

今まさに私たちの党は逆境のさなかにあります。いかなる風雪にも立ち向かい前に進んでいく覚悟で、この選挙に臨んでおります。

中道・小川淳也氏：

野党第一党として将来あるべき社会像を示す。代表に就任することを通して、実践・実現をしていきたい。

13日午後、議員49人の投票で代表が選出されます。

一方、中道に合流していない参議院の立憲と公明の議員は、統一会派を組まず別の会派で特別国会に臨むことになりました。

国民民主党・玉木代表：

参議院は合流以前に、そもそも会派も一緒にしないと。（中道・立憲・公明）3党あるわけですよね。だから、そういう中での連携もどうしていくのか。どういう協力をするということの前の段階の話。

BSフジ「プライムニュース」で、参政党の神谷代表は「離婚の準備が進んでいるようだ」と述べました。