木村拓哉、Ｓｎｏｗ　Ｍａｎ国立競技場ライブに“モップ隊”で登場秘話　渡辺翔太も渾身の“フリ”を告白

１２日放送のフジテレビ系「この世界は１ダフル」（木曜・午後９時、１２日は同８時）に、スペシャルゲストとして木村拓哉が出演。ＭＣを務める渡辺翔太が所属するＳｎｏｗ Ｍａｎの国立競技場ライブにサプライズ登場した秘話を明かした。

昨年４月に初めてのスタジアムライブを国立競技場で開催したＳｎｏｗ Ｍａｎ。その４月２０日の公演で、噴水の演出が行われた後のバックステージをモップで拭くスタッフの中に、木村と元ＫＡＴ−ＴＵＮの亀梨和也が混じり、客席だけでなく知らなかったメンバーが驚がくして動揺する場面があった。

この時のことについて渡辺が「僕たち、本当に知らなくて」と話すと、「その場で思いついたから」と木村。「むしろ、気づかれない方がおもしろいなと思ってたの。何人かのお客様だけが『うそでしょ？』『何やってるの？』くらいが一番おもしろいと思ってて」と続けた。

噴水が出た時から登場を狙っていたようで、「（モップを持った）スタッフが来た時に手を出したら、その人ノリ良くて（モップを渡してくれた）」と明かした。

渡辺は「俺らもパニくってて、でも『エンタメにさせてください、木村さん！』って、そこは木村さんの気持ちを無視して（紹介した）」と話した。

また、モップをかけた木村らが下がった後に渡辺が「大先輩だから本当は言いづらいんだけど、拭きが甘かったらどうしよう」と発言すると、これを聞いた木村と亀梨がタオルを持って再び登場し、ステージをから拭き。それを見た渡辺が土下座するシーンもあった。

これについて渡辺は「言うか言わないか心の中で戦っていて、イチ客としてもうちょっと（木村を）見たいなって思っちゃったんです。一か八かで、拭きが甘かったらって言ったら、本当にもう一回出てきてくださって」と当時の胸の内を告白すると、「１００％フリだったもんね」と笑いながら木村。すると渡辺は「僕、土下座してたんですけど、すみませんって形をとりながら『ヨッシャー！』って」と、大盛り上がりとなった場面を振り返った。