『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、「御社で成長したいです！」と面接官に伝えがちな就活生の末路について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

誰でも言える言葉

面接の場で「御社で成長したいです」と伝える就活生は非常に多いです。ただ、この言葉自体は評価されにくいのです。

理由は単純で、「成長したい」はもはや前提条件になっているからです。成長したくない学生は、そもそも面接に来ません。

そのため面接官にとっては、「成長したい」という言葉は判断材料になりにくく、言われても評価が動かないのが実情です。

意欲表明としては間違っていませんが、差がつかない言葉になってしまっています。

会社との接点が見えない

もう一つの理由は、「成長」の中身が曖昧なケースが多い点です。単にスキルを成長させたいのか、人間として成長したいのか、それが語られないままでは、面接官は評価のしようがありません。

また、「なぜその成長が必要なのか」「どんな場面で生きるのか」が説明されないと、会社との接点が見えません。

結果として、「どの会社でも言える志望動機」に聞こえてしまいます。

面接官が知りたいのは、成長したい気持ちそのものではなく、どんな成長を、どんな環境で実現したいのかです。

企業側の「成長させる理由」が抜け落ちている

最も重要なのが、この視点です。企業は学校ではなく、利益を追求する場所です。授業料を払っていたいわゆるお客様としての立場とは異なり、いかにお金をいただくかを考える場所です。

よって、会社に対して「自分が成長したら会社にどんなメリットがあるのか」を伝える必要があります。

「成長したい」という言葉だけでは、「なぜ会社があなたを育てる必要があるのか」が見えてきません。企業側にとっては、投資の根拠がない状態です。

評価されるのは、「この人を成長させると、会社にどんな価値が返ってくるのか」が想像できる場合です。その視点を取り入れることで、志望動機は一段深くなります。

次に志望動機を考えるときは、「自分がどう成長したいか」だけでなく、「その成長が会社にどう返るか」まで、一度言葉にしてみてください。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）