¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×MCµÜº¬À¿»Ê¤¬°ÛÎã¤ÎÄ¹¼Ü¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç´¶¼Õ¡Ö¼«Ê¬¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤Ï¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µÜº¬À¿»Ê¡Ê62¡Ë¤¬12Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ55Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢9·îËö¤Ç¤ÎÈÖÁÈ½ªÎ»¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£À¸ÊüÁ÷Æâ¤Ç°ÛÎã¤ÎÄ¹¼Ü¤È¤Ê¤ë4Ê¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥é¥¹¥È¤ÇµÜº¬¤Ï¡Ö½ÅÂçÈ¯É½¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤¬3·î¤ÇÊüÁ÷5000²ó¡¢7·î¤Ç20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Î9·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢»ä¡¢¥ß¥ä¥Í²°¤òÂ´¶È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹¬¤»¼Ô¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈ½ªÎ»¤ò²º¤ä¤«¤Ê¸ýÄ´¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
²áµî²¿ÅÙ¤«Â´¶È¤ò¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢°ÖÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤â¶É´Ø·¸¼Ô¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤é°ÖÎ±¤µ¤ì¤¿¤È´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢62ºÐ¤Î¸Ç¤¤·è°Õ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡¢¤â¤¦1ÅÙ¶É¥¢¥Ê¤Î1Ç¯ÌÜ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡¢¼«Ê¬¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÀè·î¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡×¤¬¡Ö¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù½ªÎ»¤Ø¡ªµÜº¬À¿»Ê¤¬·èÃÇ¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ö»ö¼Â¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊóÆ»°Ê¹ß¤âÈÖÁÈÆâ¤Ç½ªÎ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤Î´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ëÊüÁ÷¤Ç06Ç¯7·î31Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£08Ç¯3·î31Æü¤«¤éÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£µÜº¬¤Î·ÚÌ¯¤ÊÈÖÁÈ»ÅÀÚ¤ê¤ä¥²¥¹¥È¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¹â»ëÄ°Î¨¤ò³ÍÆÀ¡¢°Ý»ý¡£¤ªÃã¤Î´Ö¤«¤é°¦¤µ¤ì¡¢¸á¸å¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
µÜº¬¤ÏÀ¸ÊüÁ÷Æâ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢9·îËö¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¤Þ¤ÀÈ¾Ç¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢¼¤á¤¿¤Î¤ò¼¤á¤¿¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤¿¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÄù¤á¤¿¡£
¡û¡Ä¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¤òÀ©ºî¤¹¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾¾ÅÄÍÛ»°¼ÒÄ¹¡Ê67¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¶É¤Ç¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡Öº£Ç¯7·î¤Ç20Ç¯¡£¾ðÊóÈÖÁÈ¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ÎÂÓ¤ÎËèÆü¤Ç20Ç¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°¿ÍÌ¤Åþ¤È¤¤¤¨¤ë°Î¶È¡×¤ÈµÜº¬¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ¬¤¬²¼¤¬¤ë»×¤¤¡£°ÎÂç¤Ê¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿µÜº¬¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âº·É¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£µÜº¬¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸å·ÑÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¤ò¡×¤È¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¢¡¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡¡04Ç¯3·îËö¤ÇÂçºå¡¦Ä«ÆüÊüÁ÷¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤òÂà¼Ò¤·¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿µÜº¬¤òÁí¹ç»Ê²ñ¤Ë¿ø¤¨¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç06Ç¯7·î31Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£08Ç¯3·î31Æü¤«¤éÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎòÂåMCÃ´Åö¥¢¥Ê¤Ï¡¢¿¹¼ãº´µª»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê07Ç¯4·î1Æü¡Á11Ç¯4·î1Æü¡ËÀîÅÄÍµÈþ¥¢¥Ê¡Ê11Ç¯4·î4Æü¡Á15Ç¯2·î27Æü¡ËÎÓ¥Þ¥ª¥¢¥Ê¡Ê15Ç¯3·î2Æü¡Á20Ç¯7·î31Æü¡Ëß·¸ý¼ÂÊâ¥¢¥Ê¡Ê20Ç¯8·î3Æü¡Á25Ç¯3·î28Æü¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢ºòÇ¯3·î31Æü¤«¤é¤ÏÀ¾ÈøÅí¥¢¥Ê¡£