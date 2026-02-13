¼Â¤Ï¥ª¥¤¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤¬ÎÉ¤¤!? ¿©»ö¤ÎºÇ½é¤ËÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¤òÀÝ¤Ã¤Æ¡ÈÁé¤»¥¹¥¤¥Ã¥Á¡É¥ª¥ó
Åü¼Á¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»é¼Á¤òÀÝ¤ë¤È¡ÈÁé¤»¥¹¥¤¥Ã¥Á¡É¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë!? ¤Ê¤¼Åü¼Á¤ÏÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢»é¼Á¤ÏÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¡È»é¼Áµ¯Æ°¡É¤ÎÄó¾§¼Ô¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÏÀ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡ª
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤òÅü¼Á¤«¤é»é¼Á¤Ë¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÌ£Êý¡È»é¼Áµ¯Æ°¡É¤È¤Ï¡©
»é¼Á¤òÀÝ¤ë¤È¡¢»éËÃ¤¬Ç³¤¨¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤Ë¡ª
¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢±¿Æ°¤·¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÉ¬Í×¤À¤¬¡¢¿©»ö¤ÎÀÝ¤êÊý¤â½ÅÍ×¡£·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Åü¼Á¤ä»é¼Á¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¸º¤é¤·¤Æ¡¢¶ÚÆù¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¼Â¤Ï·ò¤ä¤«¤ÊÂÎ¤òºî¤ë¾å¤Ç¡¢»é¼Á¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¡È»é¼Áµ¯Æ°¡É¤òÄó¾§¤¹¤ë°å»Õ¤Î»³ÅÄ¸ç¤µ¤ó¡£
¡ÖÅü¼Á¤È»é¼Á¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤É¤Á¤é¤âÀ©¸Â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤¬¸º¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÔÂ¤Ë¤è¤êÂå¼Õ¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢Áé¤»¥¹¥¤¥Ã¥Á¤âÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥í¥ê¡¼À©¸Â¤Ï¤Ä¤é¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«·ÑÂ³¤Ç¤¤º¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤¿¤ÀÅü¼Á¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤ò¾å¤²¤ëÍ£°ì¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÝ¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÂÎ¤Ë°¤µ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÈîËþ¤ò¾·¤¯¤¿¤á¡¢²á¾êÀÝ¼è¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç»é¼Á¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¾å¾º¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¡¢¿©Íß¤âÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥«¥í¥ê¡¼ÀÝ¼è¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ËþÊ¢´¶¤âÆÀ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¿Í¤ÎÂÎ¤ÏÅü¼Á¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¼ç¤ËÅü¼Á¤ò¡¢»é¼Á¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¼ç¤Ë»é¼Á¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤·¤ÆÇ³¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é»éËÃ¤¬Ç³¤¨¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¤ÎÀÝ¼è¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·³µÇ°¤¬¡È»é¼Áµ¯Æ°¡É¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¿©»ö¤ÎºÇ½é¤ËÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤Ç·ìÅüÃÍ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Æ±»þ¤Ë¥á¥¤¥ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤òÅü¼Á¤«¤é»é¼Á¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÂå¼Õ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£À¤³¦Åª¤ËÍÍ¡¹¤Ê¸¦µæ¤¬¿Ê¤ß¡¢»é¼Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö2015Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¤Ç»é¼Á¤Î¾å¸ÂÎÌ¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Ë¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¾¯¤·Á°¤Ë¡¢ÌîºÚ¤«¤éÀè¤Ë¿©¤Ù¤ÆÁé¤»¤ë¡È¥Ù¥¸¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤È¤¤¤¦¿©»öË¡¤¬Î®¹Ô¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢ÌîºÚ¤Ë¤«¤±¤ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢¼Â¤Ï¡È¥ª¥¤¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤ï¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Åü¼Á¤òÀÝ¤ë¤ÈÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢»é¼Á¤òÀÝ¤ë¤ÈÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤Ï²¼µ¤Î¤Þ¤È¤á¤ò»²¹Í¤Ë¡£¤Ç¤Ï¡¢Åü¼Á¡¢»é¼Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢»°Âç±ÉÍÜÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï¡¢»é¼Áµ¯Æ°¤Î¹Í¤¨¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¶ÚÆù¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤âÂÎºî¤ê¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢ÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÍèÂÎ¤òºî¤ëºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬Ç³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤¤Á¤ó¤È¶ÚÆù¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»é¼Á¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×
Åü¼Á¤òÀÝ¤ë¤ÈÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³
¡ ÂÎ»éËÃ¤ÎÊ¬²ò¤òÍÞ¤¨¤ë
¡ÖÅü¼Á¤ò²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¿©¸å¤Ë·ìÅüÃÍ¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤ì¤ò²¼¤²¤è¤¦¤Èç¹Â¡¤«¤éÂçÎÌ¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¡Ø¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¡Ù¤Ç¤¹¡£·ìÅü¤«¤éÂÎ»éËÃ¤Î¹çÀ®¤òÂ¥¤·¡¢ÂÎ»éËÃ¤ÎÊ¬²ò¤òÍÞ¤¨¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÈîËþ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ë¡£¤Þ¤¿Åü¼Á¤ò²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤·Â³¤±¤ë¤ÈÅüÇ¢ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¿´Â¡ÉÂ¡¢Ç¾Â´Ãæ¡¢¤¬¤ó¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¹ï¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¡£
¢ Ç¾¤¬¾Ê¥¨¥Í¥â¡¼¥É¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë
·ìÅü¤ÏÇ¾¤Î´ðËÜ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Î¤¿¤á¡¢Åü¼Á¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¿©¸å¤Ë·ìÅüÃÍ¤¬¾å¾º¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤¬¸å¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¤È·ìÅüÃÍ¤¬µÞ·ã¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬Äã²¼¡£¡ÖÇ³ÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¡¢Ì²µ¤¤ä·ñÂÕ´¶¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïµ²²î´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£Åü¼ÁÀÝ¼è¤òÅ¬Àµ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Àè¤Ë»é¼Á¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤Ê¤É¿©¤Ù¤ë½çÈÖ¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ìÅüÃÍ¤Ï°ÂÄê¤·¡¢Ç¾¤Ï°ÂÄê¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
£ ¶õÊ¢´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹
Åü¼Á¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¯¡£¡Ö¤³¤ì¤â·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ·ã¤ÊÊÑÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤¬²á¾ê¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ë¸½¾Ý¡£¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æµ²²î´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¦¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡£¤Þ¤¿·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢²á¾ê¤ÊÅü¤¬Ç¢Ãæ¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æç¯æù±ê¤ä¿Õâ³¿Õ±ê¡¢¥«¥ó¥¸¥À´¶À÷¾É¤Ê¤É½÷ÀÆÃÍ¤Î´¶À÷¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
»é¼Á¤òÀÝ¤ë¤ÈÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³
¡ »éËÃ¤ÎÊ¬²ò¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë
»é¼Á¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤¿»éËÃ¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Ç³¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤ÏÂÎÆâ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¡¢»éËÃºÙË¦¤ËÃß¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»éËÃ¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£¤Þ¤¿»é¼Á¤ÎÀÝ¼è¤Ï¡¢Åü¼Á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ»éËÃ¤Î»éËÃ¤ò¼è¤ê¹þ¤à¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤¬¼å¤Þ¤ê¡¢»éËÃ¤òÊü½Ð¤¹¤ë¹ÚÁÇ¤¬³èÈ¯¤Ë¡£¤Ä¤Þ¤êÂÎ»éËÃ¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¢ ±¿Æ°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤ë
»é¼Á¤Ï¡¢¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤âËþÊ¢´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¸úÎ¨¤Î¤è¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¡£¤À¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤·¤ÆÅü¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Åü¼Á¤òÀÝ¤ë¤È»é¼Á¾ÃÈñ¤¬¸å²ó¤·¤Ë¡£¡Ö¤½¤ì¤¬·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¹â²¼¤òÀ¸¤ß¡¢ÂÎ¤òÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Åü¼Á¤ÎÁ°¤Ë»é¼Á¤òÀÝ¼è¤¹¤ì¤Ð¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¹â²¼¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢´ðÁÃÂå¼ÕÎÌ¤¬Áý¤¨¤ÆÎä¤¨¾É¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
£ ¿©Íß¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë
»é¼Á¤Ï¡¢Åü¼Á¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀÝ¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£»é¼Á¤ÎÀÝ¼è¤Ï¾Ã²½¡¦µÛ¼ý¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎËþÂ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Ä¤Ä¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤Î·çË³¤òÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡£¡Ö¤Þ¤¿¡¢»é¼Á¤òÀÝ¤ë¤È¿©Íß¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ø¥ì¥×¥Á¥ó¡Ù¡Ø¥Ú¥×¥Á¥ÉYY¡Ù¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¡¢Ç¾¤ÎËþÊ¢Ãæ¿õ¤ËºîÍÑ¡£¿©Íß¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡×
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý»³ÅÄ ¸ç
°å»Õ¡¢°å³ØÇî»Î¡£ËÌÎ¤Âç³ØËÌÎ¤¸¦µæ½êÉÂ±¡±¡Ä¹Êäº´¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡£Ãø½ñ¤Î¡ØÅü¼ÁÈèÏ«¡Ù¤¬18ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø»é¼Áµ¯Æ°¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤âÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡¦¾®·ÞÍµÈþ»Ò¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦ÎëÌÚ·ÃÈþ
anan 2482¹æ¡Ê2026Ç¯2·î4ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê