今日13日は広い範囲で晴れて、空気の乾いた状態が続くでしょう。一方、気圧の谷の影響を受ける東北や北海道は、日本海側を中心に雪や雨が降りそうです。積雪が多い所では雪崩や屋根からの落雪にご注意ください。

北日本で雪や雨

今日13日は移動性の高気圧に覆われて、晴れる所が多いでしょう。九州から東海にかけては、日差しがたっぷりです。関東と北陸は昼頃まで雲が多いですが、次第に晴れるでしょう。午前6時現在、乾燥注意報が発表されている所があります。空気の乾いた状態が続くため、火の取り扱いにご注意ください。





一方、北日本は気圧の谷の影響を受けるでしょう。東北は晴れ間が出ますが、天気はゆっくり下り坂です。夕方からは日本海側を中心に雪や雨が降り、雷を伴う所もあるでしょう。北海道も日本海側を中心に湿った雪や雨が降りそうです。積雪が多い所では、雪崩や屋根からの落雪にご注意ください。

3月並みの暖かさの所も

今日13日の最高気温は、昨日12日と同じくらいか2℃ほど高いでしょう。3月並みの所が多くなりそうです。



九州から東海は15℃前後まで上がる所が多く、日差しのもとでは暖かく感じられるでしょう。東京都心は12℃と、平年並みの予想です。北陸や東北は10℃前後、北海道はプラスの気温の所もあり、平年並みか高くなるでしょう。

花粉飛散量 九州〜関東「少ない」

九州から関東では、花粉の飛散量は「少ない」ランクとなっています。花粉に敏感な方は、わずかな花粉でも油断せずに対策を心がけてください。



マスクは、花粉を吸いこむ量もおよそ3分の1から6分の1に減らすことができます。また、一般的にウール製の衣類などは、木綿や化繊に比べて花粉が付着しやすいです。帰宅時は玄関先で上着をはたくなどして、家の中に持ち込まないようにしましょう。