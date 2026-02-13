LeSportsac×familiar第4弾は春色フラワー柄バッグ♡

ニューヨーク発のバッグブランドLeSportsacとfamiliarのコラボレーション第4弾が、2026年3月25日（水）より登場します。テーマは「フラワー」。淡いパステルカラーのお花やクマ、ウサギを描いたオリジナル総柄プリントと繊細な刺しゅうで、春の新生活を華やかに彩る全5種類のアイテムを展開。機能性と上品さを兼ね備えたラインナップに注目です♡

春を彩る総柄＆刺しゅう

今回のコレクション限定で誕生したのは、淡いベージュをベースにパステルカラーで表現したお花・クマ・ウサギのオリジナル総柄プリント。かわいらしさの中に上品さが漂うデザインです。

リバーシブルトートバッグとショルダーバッグに使用され、familiarならではの繊細な刺しゅうも随所にあしらわれています。普段のおでかけから通勤・通学・旅行まで、幅広いシーンを明るく彩ります。

サンリオキャラクターズ×Wpc.新作日傘＆雑貨が登場♡

全5型のラインナップ

リバーシブルトートバッグ



価格:46,200円（税込）

2種類の柄が楽しめる仕様。表面はパステルピンクにお花とクマの刺しゅう、裏面は総柄プリント。仕切りのない内側でゆったり収納可能。500mlペットボトルが入る大きめサイドポケット付き。

ナップサック



価格:36,300円（税込）

軽量で上品なデザイン。お花とクマの刺しゅう入り。内側にはA4サイズ対応のクッション入りポケット、外側にはファスナーポケット付き。

ショルダーバッグ（2種）



価格:各36,300円（税込）

巾着型でマチあり。長財布や500mlペットボトルが収納可能。取り外し可能なショルダーストラップ付き。

・刺しゅうタイプ:アイボリー／ダークグレー

・総柄プリントタイプ:ピンク持ち手デザイン

トートバッグ



価格:30,800円（税込）

スリムな縦型。A4サイズやPC対応のスナップボタン付きポケット、ファスナーポケット付き。肩掛けしやすい持ち手の長さも魅力。

チャーム



価格:15,400円（税込）

イヤホンやリップ、キャンディなどを収納できるミニバッグ型。お気に入りのバッグにプラスして楽しめます。

購入方法＆キャンペーン

〈familiar〉

①ファミリアオンラインショップ

販売開始日:2026年3月25日（水）10:00～

※3月25日（水）は1注文あたり各アイテム各色1点まで購入制限あり。

3月26日（木）10:00～制限解除。

②オムニサービス（店舗受け取り）

販売開始日:2026年3月28日（土）10:00～

※在庫がある場合順次店頭販売開始。

〈LeSportsac〉

レスポートサック公式オンラインストア・表参道フラッグシップストア・ルミネ新宿ルミネ2店

販売開始日:2026年3月25日（水）～

※購入個数に制限あり。

Instagramキャンペーン

応募期間:2026年3月10日（火）～22日（日）

@familiar_officialと@lesportsacjapanをフォローし、キャンペーン投稿に「いいね」で応募。抽選で7名様にコラボアイテムをプレゼント。

春の新生活に華やぎを

LeSportsacとfamiliarが紡ぐ第4弾コレクションは、軽やかさと上品さを兼ね備えた春の主役バッグ。毎日使いたくなる機能性と、心ときめくフラワーモチーフが新生活をやさしく彩ります♪

お気に入りの一点を見つけて、春の装いをアップデートしてみてはいかがでしょうか。