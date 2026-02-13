フィギュアスケート女子シングルに出場する中井亜美選手が会場での練習を終え、団体メンバーからのアドバイスを明かしました。

今大会、初めてのオリンピックとなる中井選手。目標について「一番は楽しんで終わりたい」とし、「後から結果がついてくればいいな」と意気込みます。

そんな中井選手の憧れはバンクーバー五輪で銀メダルを獲得した浅田真央さん。オリンピック出場にあたり過去の映像を見てきたそうで「憧れの浅田真央さんがオリンピックでトリプルアクセルを決めている姿を見てきたので。自分もそういう風になれるように」と五輪の舞台での演技に思いを語ります。

団体では2大会連続となる銀メダルを獲得した日本。中井選手は日本で観戦していたそうで、坂本花織選手の演技を「正座してみていました」と明かし、「自分のように緊張していた」と振り返ります。また、「みなさんすごくいい演技をしていたので勇気をいただきましたし、自分もあの大舞台で輝けるようになりたいなと思いました」と団体メンバーから刺激を受けたと話しました。

また、団体に出場した坂本選手とは現地で再会したそうで「『わぁー！！』と言ってハグしてくれて。すごく嬉しかったですし、安心感があった」と話した中井選手。

さらに坂本選手からアドバイスをもらっていたそうで「持ってきた方が良いものをメモして送ってくれたのですごくありがたかったです」とし、特に「花織ちゃんは抱き枕を持っていくと言っていて自分も枕を持ってきました」と笑顔で明かしました。

女子シングルは17日にショートプログラム、19日にフリーが行われます。