人生の最終段階をどう迎えるか。多くの人が意識しながらも、家族と十分に話し合えていない話題なのではないでしょうか？ 終末期医療や延命治療についての読者アンケート結果からは、事前の共有がないまま判断を迫られた家族の戸惑いや後悔が浮かび上がりました。

回答者数……653人／平均年齢……61歳

質問１：終末期の医療について「家族で話し合ったことがある」という方は具体的な内容について教えてください。

●延命治療について議論したが、結論出ていない（パート・65歳）

●「延命治療」はしないでほしいと伝えている（会社員・66歳）

●同居の母89歳は延命治療はしないでくれ。と、言ってます（パート・67歳）

●治って元気になるならいいが、ダメだとなったら延命治療はしない。家族の誰かがイヤだと言っても「本人が言っていた」と言ってほしい（会社員・68歳）

質問２：終末期の医療について「家族で話し合ったことがない」という方はその理由について教えてください。

●まだ生きて稼がなければならない、が先立っている（自営業・65歳）

●義母をターミナルケアで看取った時の辛さから逃げている状態かもしれません（会社員・66歳）

●家族や自分の死について話すのは躊躇してしまう（自営業・66歳）

●もうそろそろ話したほうが良いと思うが、中々話す機会がない（無職・69歳）

質問３：ご自身の家族の死について、後になって「こうしておけばよかった」と後悔していることはありますか？

●亡くなった父に胃癌であることを伝えなかった（パート・65歳）

●母親にあまり連絡を取らないうちに認知症になってしまったこと（会社員・65歳）

●父が最期は気管切開をしていたのだが、見ていて辛そうだった （自営業・66歳）

●母の意向を確認せず、延命治療はしなかった（専業主婦・66歳）

質問４：人生の最後はこうありたい、という希望はありますか？

●これ以上治療できない段階になったら延命治療は拒否し、自分らしく最期を迎えたい（公務員・66歳）

●自分らしく、周りに迷惑をかけすぎない程度のわがままを聞いてもらい、みんなの近くで死を迎えたい（会社員・66 歳）

●経済的に可能ならば専門の施設で過ごし家族の負担を減らしたい（年金受給者・68歳）

●寝たきりや認知症になり、みんなに迷惑をかけるくらいなら、尊厳死がいい （パート・69歳）

「正解」はなくても、共有はできる

終末期医療に絶対的な正解はありません。

しかし、事前に考えを共有しておくことで、家族が判断を迫られた際の迷いや後悔を減らすことは可能です。

アンケート結果からは、話し合いそのものが家族にとって心理的負担である一方、経験後には「話しておけばよかった」という声が多く聞かれます。

終末期を「いつかの話」として避け続けるのではなく、人生の一部として向き合う姿勢が求められていると言えるでしょう。