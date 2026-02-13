ロッキーズ入団会見で今後の調整を明かす「週明けにライブBPをやって」

ロッキーズの菅野智之投手は12日（日本時間13日）、アリゾナ州スコッツデールの球団施設で取材に応じ、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の宮崎合宿に合流すると明かした。今後の調整法も明らかにした。

菅野は例年通り12月中旬から調整を進めてきた。「ブルペンはここに来るまで結構な数で入っていると思います。一昨日も入りましたし、明日も投げます。週明けにライブBPをやってというイメージです」と今後の調整予定を明らかに。侍ジャパンの事前合宿は14日から始まる。「（ライブBPを）宮崎でもう1回やって、できれば名古屋でもう1回出来たらなと思います。京セラの一発目に投げると思うので」と3月2日の中日との強化試合（バンテリンドーム）での登板を示唆。中5日となる8日の1次ラウンド・豪州戦（東京ドーム）で先発することが有力だ。

WBCは前々回も出場している。「前々回も経験してますし、そこまで大きく変えることはない」と調整に自信をのぞかせた。「準備をしてきましたし、責任のあるポジションなので、しっかり結果を残せるように頑張りたいと思います」と言葉に力を込めた。

また、ポール・デポデスタ編成本部長もその後取材に応じ、「彼今彼はここにいるけど、WBCの為に5日後くらいに日本へ戻る。実際に何日か忘れたけど、彼は今後2日間ここにいるよ」と説明した。（Full-Count編集部）