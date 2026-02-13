衆議院選挙で大敗した中道改革連合は12日、新たな党の「顔」を選ぶ代表選挙を告示しました。一方、中道から立候補して落選した人の中には、離党の意向を表明する動きもではじめています。

■公明出身議員「どんな人物かよく知らない」

中道改革連合・野田共同代表「困難な道かもしれませんが、覚悟を持って手を挙げてくださる方が出てくれば大変ありがたい」

衆議院選挙で大敗した中道改革連合の“新たなトップ候補”として名乗り出たのは、立憲民主党出身の元総務政務官・階猛氏と立憲の元幹事長・小川淳也氏。公明出身議員からの立候補はなく、一騎打ちの構図になりました。

立憲と公明の衆議院議員が合流し、結党からまだ1か月もたっていない中道。今回の代表選は、衆院選で当選した49人の議員によって行われますが、そのうち21人が立憲出身者、28人が公明出身者です。

◇

11日の議員総会では、立憲出身と公明出身の議員が名刺交換をする場面も。立候補の条件とされていた10人の推薦人についても、今回に限り不要に。ある公明出身の議員は、代表候補の小川氏について…

公明出身議員「テレビで見たことはあるけれど、どんな人物かはよく知らない」

■両候補は会見で自らを紹介

お互いよく知らない人たち同士でトップを選ぶ“異例”の選挙。両候補は会見で、自らをこう紹介しました。

立憲の元幹事長・小川淳也氏（54）「私は（香川県）高松のパーマ屋のせがれ。今も80近くなる両親が現役で、私自身の中に息づく庶民性とか、そういうことからくる社会への不安とか、あるいは多くの方が抱えている思い、将来の見通しのなさ、それを何とかしたいと思ったのが政治を志した原点」

立憲出身の元総務政務官・階猛氏（59）「大学受験は2浪してやっと合格。司法試験は働きながらでしたけど、10回目でやっと合格。また東大野球部のときは、当時ワースト記録の六大学で70連敗。とにかく諦めない。それが私の強みだと思っております」

◇

また、衆院選では比例名簿で公明党出身者が優遇され、「立憲だけが損をした」と立憲出身者から不満が出ていることについては、階氏は「原則平等であるべき」、小川氏も「全ての人が平等であることを前提に党運営を図る」と強調しました。

■中道離党へ「何らかのタイミングで立憲に戻りたい」

党の立て直しに向け動き出す中、早速、離党に向けた動きも出ています。

12日、議員会館の事務所を片付けていたのは衆院選で落選した亀井亜紀子氏。

中道改革連合・亀井亜紀子氏「きょう出ます。このあと荷物を引き取りにきてもらって、それで出る予定です」

今後については、中道を離党する意向を明らかにしました。

中道改革連合・亀井亜紀子氏「内閣支持率が高くて、自民党にいい風が吹いてるねぐらいだったものが、高市政権のSNS戦略とか努力で強風ぐらいになった。それを最後、台風にしちゃったのはうちの党が自爆した。うちの党の責任だと思う」

亀井氏は「参議院や地方組織としての立憲民主党がまだあるので、何らかのタイミングで立憲に戻りたい」としています。

◇

こうした中、参議院で存続している立憲民主党は、来週召集予定の特別国会で、公明党と統一会派を組まず、別々の会派として活動することを決めましたが、法案の賛否などは3党で連携していくということです。

中道の新代表は13日午後に決まります。

（2月12日放送『news zero』より）