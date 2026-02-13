「カラテカ」入江慎也氏が、電撃結婚した後輩を祝福したことを明かした。

１３日までにインスタグラムで「後輩の元ザブングルまっつんの結婚お祝いご飯。めちゃくちゃ二人共ラブラブで幸せそうで羨ましすぎた！楽しい夜でした。ご飯も美味し過ぎました」と報告。２０２１年に「ザブングル」を解散し、芸能界を引退した松尾陽介さんと、美女オーラ漂う妻とのショットをアップした。

松尾さんは現在、沖縄・那覇市在住。昨年１２月３０日に放送されたテレビ朝日系「アメトーーク！」の年末６時間ＳＰに運動神経悪い芸人の１人として出演し、「私事で恐縮なんですけど、つい２日前に入籍させていただきまして。いい夫婦の日に」と昨年１１月２２日に結婚したことを突然発表。スタジオが「えー！」と騒然となっていた。

入江氏は「まっつんは沖縄に移住して沖縄で奥さんと出会い結婚。人生は凄い。素敵な奥さん。ベロベロになるまっつんを支えています笑」と明かし、「内山社長ご馳走さまでした。いつも有難う御座います まっつんおめでとう」「＃結婚＃お祝い＃ハッピー」と祝福していた。