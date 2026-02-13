米１０年債利回り低下 株安が強まり下げに転じる＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 株安が強まり下げに転じる＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24）

米2年債 3.452（-0.058）

米10年債 4.098（-0.074）

米30年債 4.734（-0.073）

期待インフレ率 2.318（-0.014）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。本日は株安が強まり、利回りも下げに転じた。この日発表の住宅指標が予想外の弱さを示したことも利回りを押し下げた模様。



また、本日は３０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を下回ったことも利回りの下げに繋がっている。



２－１０年債の利回り格差は+６４（前営業日：+６６）に縮小。



＊米３０年債入札結果

最高落札利回り 4.750％（WI：4.771％）

応札倍率 2.66倍（前回：2.42倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

