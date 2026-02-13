きょうは北日本を中心に雪や雨の範囲が広がりますが、全国的には穏やかに晴れる所が多いでしょう。気温は、この時季としては高く、3月並みになる所もありそうです。週末はさらに気温が高くなり、4月並みの暖かさになる所もある見込みです。

南から高気圧に覆われて、広い範囲で晴れるでしょう。風も弱く穏やかな陽気になりそうです。雲が広がりやすい北陸や関東も、午後は日差しが届く見込みです。

北海道の日本海側は朝からところどころで雪が降り、午後は雪の範囲が広がっていきます。夕方以降は東北にも雪や雨の範囲が広がり、雷を伴って局地的に雪や雨の強まる所もあるでしょう。湿った雪になる所もあるため、路面状況の悪化に注意が必要です。

日中の気温はきのうと同じか高く、東海から西は14℃前後の所が多いでしょう。福岡では16℃まで上がる見通しです。東京も12℃と、日差しが暖かく感じられそうです。金沢で10℃、青森でも5℃と、この時季としては高い所が多くなるため、なだれや落雪にお気をつけください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：2℃ 釧路：1℃

青森 ：5℃ 盛岡：5℃

仙台 ：9℃ 新潟：8℃

長野 ：9℃ 金沢：10℃

名古屋：14℃ 東京：12℃

大阪 ：12℃ 岡山：14℃

広島 ：15℃ 松江：12℃

高知 ：16℃ 福岡：16℃

鹿児島：17℃ 那覇：21℃

週末はさらに気温が高くなり、東北南部や東日本、西日本の広い範囲で15℃以上となりそうです。日曜日は東京で18℃、仙台で16℃など、4月並みの陽気になる所もありそうです。なだれには、よりいっそう注意が必要です。また、朝は冷えるので一日の気温の変化が大きくなるでしょう。

あすは九州を中心に雨が降りだし、日曜日の午前中にかけては四国などにも雨の範囲が広がりますが、日中は広い範囲で晴れる見込みです。週明けは北から寒気が流れ込みはじめて、火曜日ごろには関東なども寒さが戻るため、体調を崩さないようにお気をつけください。