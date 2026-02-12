トレーニングに特化したナイキの新ライン「ナイキストレングス」が国内初のポップアップ開催

阪急うめだ本店が、同店8階の「GREEN AGE」で「ナイキストレングス（Nike Strength）」の国内初となるポップアップを開催する。期間は2月18日から3月17日まで。

ナイキストレングスは、トレーニングに特化したナイキの新ライン。エリートアスリートから一般までを対象とした高品質なストレングストレーニング機器を通じて、「スポーツの未来に貢献する」というナイキのコミットメントを強固にするブランドとして運営する。

ポップアップでは、ナイキグラインドダンベル（3630〜2万1780円※2個単位での販売）やナイキグラインドケトルベル（7810〜1万6610円）、ナイキ グラインドバンパープレート（1万780〜2万1340円※2個単位での販売）などのストレングストレーニング機器を販売するほか、ナイキS＆C ウィメンズクロップドティー（6380円）や、ナイキストレングス フェニックスクルー（1万2870円）など、日本初公開となるアパレルアイテムの先行販売も行う。

また、ブランドの世界観を体験できる展示や2月26日と27日限定でMTGのトレーニングブランド「シックスパッド（SIXPAD）」の最新ギアを体験できるイベントも開催する。

◾️Nike Strength POP UP

開催期間：2026年2月18日（水）〜3月17日（火）

会場：阪急うめだ本店 8階 「GREEN AGE」プロモーションスペース82

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-7