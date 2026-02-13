12日昼ごろ、埼玉県川口市の住宅街で、道路の真ん中から勢いよく水が噴き出していました。水は、県が管理する水道管から約2時間半にわたって出続け、広い範囲に影響が出ました。

■噴き出す水に住民「ただもうびっくり」

大きな音を立てながら、勢いよく噴き出す水。

カメラマン

「水が一面に広がっています」

12日、埼玉県川口市の住宅街で、地中にある水道管から水が噴き出しました。約10メートルの高さまで噴き出したとみられます。

あたりは水浸しで、作業にあたる人は体中に水をかぶっている状況です。

近くに住む人は…。

近隣住民

「ガラスに（水が）たたき込んでた。帰ってきたらすでに（水が）噴き上がってましたからね。音はすごかったですよ。ゴーというか、自分の家の目の前でなるとは思ってないから、ただもうびっくりした」

■住民、“断水への恐怖”も

また、別の近隣住民は「水道から水が出なくなるのでは」という恐怖があったといいます。

近隣住民

「断水になるかもしれないから、とりあえずはお水を確保した方がいいんじゃないかなと、ペットボトルとかいろんな容器に飲み水はためておきました。あとはお風呂とか洗濯機とかに水をためて」

水が噴き出したことについては、次のように話しました。

近隣住民

「怖いなと思いますね。まさかここら辺であると思わない」

■水噴出…約170メートル離れた側溝からも？

2時間半ほど噴き出し続けていた水。周辺の道路は一時、冠水し通行止めの状態に。

被害は思わぬ場所にも広がっていて、現場から170メートルほど離れた場所には水たまりができていました。水が噴き出していたのは、道路の側溝とみられる部分。

専門家によると、側溝にごみがたまるなどした場合、水はけが悪くなり道路にあふれ出した可能性があるといいます。

■空気弁交換作業中に起きたミスか

そもそも、なぜ水は噴き出したのか？

原因は、空気弁と呼ばれる装置の交換作業中に起きたミスとみられます。

水道管は空気がたまると水が流れにくくなるため、中の空気を抜く空気弁と言われる装置がついています。

県によると今回、この空気弁の経年劣化などにともなう交換作業が行われて、何らかのミスがあり水が止められておらず、噴き出したとみられます。

■断水は起きず けが人確認されず

今回のように、空気弁の交換作業中に水が噴き出してしまったことについて、専門家は…。

上下水道事業に詳しい 近畿大学 浦上拓也教授

「日本全国、水道の空気弁の箇所となりますと何万何十万という数多い箇所がありますので、残念ながら、今まさに水道管の老朽化が問題となっております。工事の数がどんどん増えますので、こういった事故が割合として起こってしまうことがあり得る」

あたりが暗くなった12日夜。

岩粼陽フィールドキャスター

「発生から5時間半ほどが経過したんですが、あたりはぬれたままです」

今回、断水は起きず、現時点でけが人は確認されていないということです。

（2月12日放送『news zero』より）