◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート男子 1000メートル(大会6日目/現地11日)

男子1000メートルに北京五輪500メートル銅メダリストの森重航選手が登場。1分9秒85で24位に終わりました。

森重選手はレースを振り返り「狙ってたところ、目標としてた部分には届かなかったんですけど、まず1レース目の雰囲気を味わえたってことでいいレースになりました」とコメント。

レース展開については「1周のラップが25秒かかってしまって、自分の求めていたタイムが24秒中盤だったのでそこが出なかったところが今日のレースはちょっとだめだったかなと思います」と分析しました。

また、前回大会とは異なり今大会では多くの観衆が詰めかけていたことについて問われると「歓声があってすごく背中を押される感覚でレース自体は楽しめたんですけどそこに結果を求めていかなければいけないのでそこに集中して次のレースはやっていければいいかなと思います」と話しました。

2大会連続のメダルが期待される15日の500メートルに「今日の反省点を踏まえつつこの4年間やってきたことを出し切って後悔ないようなレースをできればいいかなというふうに思っています」と意気込みを語りました。