目標は1日1500人！ 富士通が3月14・15日にとどろきで今季最大規模のホームゲーム開催 橘高コラボや選手との交流も

V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の富士通カワサキレッドスピリッツは、3月14日（土）と15日（日）の2日間、東急ドレッセとどろきアリーナにて、今シーズン最大規模のホームゲーム「ONE BIG REDSPIRITS GAMES 1500PROJECT（1500PJ）」を開催する。

「川崎からバレーボールの楽しさをもっと広げたい」という想いからスタートした本プロジェクト。1日あたり1,500名の来場を目標に掲げ、会場をチームカラーの赤一色に染めるべく、試合以外にも多彩なイベントが用意されている。

■地元・川崎市立橘高との“夢のコラボ”が実現

今大会の大きな見どころの一つが、地元・川崎市立橘高等学校の吹奏楽部およびダンス部とのコラボレーションだ。同校は、チームの主軸である秦俊介（2018年スポーツ科卒）の母校という縁もあり、今回のタッグが実現。全国レベルのパフォーマンスで、オープニングセレモニーやセット間を華やかに盛り上げる。また、アリーナMCフルヤトモヒロ氏による1500PJ特別バージョンの応援歌など、会場一体となって戦う演出にも注目だ。

■選手と触れ合える体験型イベントが満載

ファンにはたまらない体験型企画も目白押し。14日（土）には、1階席観戦者を対象とした「ふれあいバレーボール体験」を実施。選手やOBと一緒にコートでバレーを楽しむことができる（先着25名）。さらに、両日とも試合終了後には「選手お見送り会兼ふれあい交流会」が行われ、写真撮影やサインなど、至近距離での交流が可能だ。

その他、会場内では以下のイベントも実施される。

・スタンプラリー：7個集めると選手直筆サイン入りアクリルパネルを贈呈。

・ワークショップ：缶バッジ作りやマスコット「レスピーくん」の塗り絵体験。

・ターゲットチャレンジ：屋外エリアでサーブやレシーブに挑戦し、成功で駄菓子をゲット。

・ガチャガチャ：大人気のプリズムシール専用ガチャや、レアアイテムが当たるお楽しみガチャが登場。

■選手厳選のグルメや限定特典も

「食」の楽しみも充実している。屋外のキッチンカーエリアでは、選手たちが実際に試食して厳選したメニューが並ぶ。特に「FATMAM（ファットマム）」とのコラボによるレッドスピリッツオリジナルメニューは必見だ。また、1階席のチケット購入者には、推しの選手の「プリズムシール」が1枚プレゼントされるうれしい特典も用意されている。

3月14日（土）は15時、15日（日）は13時に試合開始（東京ヴェルディ戦）。今シーズン最大の盛り上がりが予想されるとどろきアリーナへ、ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。