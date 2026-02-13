『ばけばけ』錦織さん＆庄田さんショットに反響「イケメン」「素敵な2ショット」
連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）に出演中の俳優・濱正悟が10日、自身のインスタグラムを更新。本作で共演する吉沢亮との2ショットを公開した。
【写真】『ばけばけ』“庄田先生”オフショットに反響「素敵な笑顔」「スーツがお似合い」
本作で錦織友一を演じる吉沢と、その友人・庄田多吉を演じる濱。投稿では、クラシカルなスーツ姿の2人が並んだオフショットを披露。濱は「Y.N と T.S」と、10日の放送内容に触れながら、それぞれの役名のイニシャルをつづった。
コメント欄には「お二人とも素敵です」「イケメンお二人」「素敵な2ショット」など、多数の声が寄せられている。
引用：「濱正悟」インスタグラム（＠hamastagram822）
