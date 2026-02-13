171cm“人気ABEMAアナウンサー”、タイトなオフショルダー姿が「美しすぎる」「スタイル抜群」と絶賛の声
ABEMAアナウンサーの瀧山あかねが13日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】171cm“人気ABEMAアナウンサー”が「スタイル抜群」 水着ショットも（13枚）
2011年にNMB48に2期生として加入、2012年1月15日にグループを卒業し、2018年4月からはABEMAアナウンサーとして活躍している瀧山。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売し話題を呼んだ。SNSには水着姿など、抜群のスタイルが印象的なショットを度々投稿している。
今回投稿したのは自身のソロショット。「カメラ購入したのですが苦戦中 ちょっとぶれちゃう がんばる」とつづり、自身のオフショルダー姿で魅せた。ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」などの声が集まっている。
■瀧山あかね（たきやま あかね）
1994年5月10日生まれ。兵庫県出身。高校在学中の2011年にNMB48第2期オーディションに合格し、5月から研究生としてグループに在籍。学業優先を理由に翌年1月にグループを卒業すると、大学進学後の2014年よりタレント活動を再開した。2017年9月には、AbemaTV初代専属キャスターに採用。翌年4月から専属キャスターとしての活動を正式に開始した。
引用：「瀧山あかね」Instagram（@takiyama_akane）
