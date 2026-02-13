『おコメの女』“正子”松嶋菜々子、壮絶過去を告白 ネット衝撃「つらすぎる」「許せない」
松嶋菜々子が主演するドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の第6話が12日に放送され、正子（松嶋）が自身の過去を告白すると、ネット上には「つらすぎる」「なんと悲しい話」「ほんとに許せない」などの声が集まった。
【写真】不穏な動きを見せる正子（松嶋菜々子）の父・田次（寺尾聰）
東京国税局資料調査課内の複雑国税事案処理室（通称ザッコク）を率いる正子は、元国税局職員・箱山哲郎（浅野和之）が美術品や骨董品でマネーロンダリングしている悪党たちとつながっていることを知る。
そんな中、ザッコクの作久子（大地真央）、優香（長濱ねる）、古町（高橋克実）は、経済産業大臣・鷹羽宗一郎（千葉雄大）擁する鷹羽グループの政治資金パーティーに潜入する。
一方、笹野（佐野勇斗）は、鷹羽家のことになると険しい表情になる正子が気になり、その真意を問い質す。すると正子は父・田次（寺尾聰）が政界の大物・鷹羽錦之助（小野武彦）の秘書だったことを告白。地元のために懸命に働いていた田次はある日、収賄の罪で逮捕されてしまう。しかしそれは、錦之助の罪を背負わされていたのだ。
逮捕から程なくして正子の母が死去。一緒に田次の無実を信じていた母の突然の死に、当時学生だった正子は大きな衝撃を受ける。
正子はその壮絶な過去を笹野に伝えると「私は鷹羽一族を許さない」と語る。そして鷹羽家への恨みがあることを認めながらも「大切なのは、正しく集めて正しく使うこと。それこそが優先されるべきなの」と国税局調査官としての信念を言葉にするのだった。
父が無実の罪を着せられ、母も失ったという正子の過去が明らかになると、ネット上には「これはやるせない…」「つらすぎる」「きついわ…」「衝撃すぎるって」「なんと悲しい話」「そんなことが…ほんとに許せない」といった反響が寄せられていた。
【写真】不穏な動きを見せる正子（松嶋菜々子）の父・田次（寺尾聰）
東京国税局資料調査課内の複雑国税事案処理室（通称ザッコク）を率いる正子は、元国税局職員・箱山哲郎（浅野和之）が美術品や骨董品でマネーロンダリングしている悪党たちとつながっていることを知る。
一方、笹野（佐野勇斗）は、鷹羽家のことになると険しい表情になる正子が気になり、その真意を問い質す。すると正子は父・田次（寺尾聰）が政界の大物・鷹羽錦之助（小野武彦）の秘書だったことを告白。地元のために懸命に働いていた田次はある日、収賄の罪で逮捕されてしまう。しかしそれは、錦之助の罪を背負わされていたのだ。
逮捕から程なくして正子の母が死去。一緒に田次の無実を信じていた母の突然の死に、当時学生だった正子は大きな衝撃を受ける。
正子はその壮絶な過去を笹野に伝えると「私は鷹羽一族を許さない」と語る。そして鷹羽家への恨みがあることを認めながらも「大切なのは、正しく集めて正しく使うこと。それこそが優先されるべきなの」と国税局調査官としての信念を言葉にするのだった。
父が無実の罪を着せられ、母も失ったという正子の過去が明らかになると、ネット上には「これはやるせない…」「つらすぎる」「きついわ…」「衝撃すぎるって」「なんと悲しい話」「そんなことが…ほんとに許せない」といった反響が寄せられていた。