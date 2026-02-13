◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フリースタイルスキー男子モーグル（１２日・リビーニョ・モーグル＆エアリアルパーク）

男子で、堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝が前回北京五輪に続いて銅メダルを獲得した。モーグルの日本勢の連続表彰台は、女子で１９９８年長野五輪を制し、２００２年ソルトレークシティー五輪銅の里谷多英以来２人目で、男子では初となった。北京五輪後に拠点をノルウェーに移し、世界屈指のターン技術に加え、空中技も進化した。１５日のデュアルモーグルでは悲願の金メダルを狙う。

悔しさと手応えが入り交じった銅メダルだった。５位から逆転を狙った堀島の決勝２回目。第２エアで切り札の大技コーク１４４０（斜め軸に４回転）を繰り出して、首位に立った。会心の滑りに力強いガッツポーズも飛び出した。金メダルへの期待が膨らんだが、その後、キングズベリー、ウッズに上回られ、２大会連続の銅メダルに。「メダル獲得はうれしいが、やっぱり悔しい思いもある。（表彰式では）笑うように、とは思っていた」と率直な思いを吐露。２２年に結婚を発表した北京五輪代表の妻・輝紗良（きさら）さん（２５）＝旧姓・住吉＝の前での表彰台には「ギリギリの結果で応えられた」と最愛の人にささげた。

最善は尽くした。今季ここまでＷ杯で５戦中４度が２位以上。それだけに１回目の５位に、会場はどよめき堀島も「想定外」。２回目は悩んだが「１４４０は決まれば金。決まらなくても銅」と考え、公式練習で１本完璧に決めた代名詞で勝負に出た。完璧なターンでリズムを刻んだが、第２エアで着地が乱れて減点対象に。エアで上位２人に上回られたが「実力があるのは示せたと思う」と納得した。

頂点に立つため磨いてきたのが、世界最高難度の空中技「コーク１４４０」だ。原点は女子の上村愛子さんが武器としたコーク７２０で、小学５年から習得に励んだ。モーグルに夢中になると同時に、当時つけていた日記は「昆虫」から「ウォータージャンプ」にテーマが変わった。自身の空中技の分解写真を並べ、フォームを研究。「あたまと足の位置は同じ」「スキー板がじょじょに体の下にもどる」などと課題点を書き込み、父・行訓（ゆきのり）さんは「好きなことだから熱心にやった」と振り返る。

北京五輪後、２４年夏に大国ノルウェー・オスロに夏場の練習拠点を移した。五輪会場のリビーニョと時差はなく、今大会もオスロから入り、体調は万全だった。また、天候に左右されない屋内スキー場を使い、コーク１４４０は２年計画で１年目は１００本、２年目は５０本飛んだ。集中力が保てる一日６本に絞り、五輪開幕前に成功率は「９０％近く」になった。

１５日には、２人同時に滑る対戦方式の新種目デュアルモーグルに挑む。雪辱の思いも胸に、今度こそ、金色に輝くメダルをつかむ。（宮下 京香）

◇堀島 行真（ほりしま・いくま）

▽生まれとサイズ １９９７年１２月１１日、２８歳。岐阜・池田町。１７０センチ。

▽競技歴と学歴 両親の影響で１歳からスキーに触れ、２学年上の姉・有紗さん（３０）の背中を追って小学４年からモーグルを始める。池田中―岐阜第一高―中京大卒。２０２０年４月にトヨタ自動車入り。

▽実績 １３〜１４年季から海外のＷ杯を転戦し、通算２４勝。１７年世界選手権モーグル（Ｍ）、デュアルモーグル（ＤＭ）で２冠。２３〜２４年季ＭのＷ杯で３勝し、日本男子初の種目別優勝。昨年世界選手権Ｍで金、ＤＭで銀。五輪は１８年平昌１１位、２２年北京銅。

▽好きなもの 昆虫。小学生の時は「かぶとくわがたにっき」をつけていた

▽名前の由来 「真心」、「真剣」、「行動に移さないと意味がない」（父・行訓さん）という意味

▽家族構成 北京五輪代表の妻・輝紗良さん（２５）、子供１人