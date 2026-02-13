別府大分毎日マラソン

今月1日に行われた別府大分毎日マラソン（大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）で、東京パラリンピック銀メダリストの和田伸也（長瀬産業）が2時間24分58秒でゴールし、視覚障がい者の部で1位となった。「趣味」から始まった20年の軌跡。通算30回目のマラソンは、28年ロスパラリンピックに向けての大きな足掛かりとなった。

スタート地点の気温10.0度。風が吹く難しい条件の中、48歳の和田は冷静にレースを運んだ。伴走者とともに走る7回目の別大マラソン。序盤は抑え気味に入り、10キロ地点から自身のペースを刻んだ。大分川にかかる弁天大橋を渡り、第2折り返し点へ。勝負の残り7キロでギアを上げた。約4500人の観客が見守る競技場に入り、声援を浴びながらゴールした。

2024年の同大会でT11クラスの世界記録2時間23分27秒を樹立。この日も、その更新を視野に入れていた。

「気象条件次第では狙いたかったんですけど、風が強かった。最初から1分〜1分半くらい落ちで行けるかなと思っていました。許容範囲内で耐えました」

振り返れば“満点”のレース。「ここまでのトレーニングもほぼ完ぺきに仕上げてきました。これ以上の走りはなかったのかなと」。目標としていた2時間25分切りを達成し笑顔を見せた。

高校時代はラグビー部に所属。しかし、目の難病「網膜色素変性症」と診断され、大学在学中に視力を失った。スポーツから離れていた時期を経て、28歳の時に趣味としてジョギングを始めた。その後、本格的にフルマラソンに挑戦すると、2009年には日本ブラインドマラソン協会の強化指定選手に選出された。

パラリンピックでは12年のロンドン大会からリオ、東京、パリと4大会連続で出場。ロンドン大会5000メートルで銅メダル。21年の東京大会では1500メートルで銀メダル、5000メートル（ともにT11）で銅メダルを獲得した。世界パラ陸上競技選手権大会では、11年のクライストチャーチ（ニュージーランド）大会から8大会連続で出場するなど、第一線で世界に挑み続けている。

「趣味で走り始めてから20年。記念すべき通算30回目のマラソンで優勝できて良かった」

マラソン界のホープ、吉田祐也＆黒田朝日と20年後も…

別大マラソンは、最も出場経験が多い思い入れのある舞台。第74回目となる今大会は、昨年の世界選手権東京大会代表の吉田祐也（GMOインターネットグループ）や箱根駅伝で青学大の総合3連覇に貢献した黒田朝日（4年）など、今後のマラソン界を担う有望選手が出場した。日本人トップを争った2人は最終盤までデッドヒートを繰り広げ、多くの注目が集まった。

和田は「若い選手たちが積極的にマラソンにチャレンジすることは良いこと」とし「ぜひ、吉田選手や黒田選手も（20年後の）第94回大会に出場していただき、一緒に競い合いたいです」と期待を膨らませた。

レース後は伴走者への感謝を忘れなかった。「このレースをやってもらった2人のガイド、普段の市民ランナー。毎日、色んなガイドの人に走ってもらってるおかげで20年間強くなった」。19年から和田のガイドランナーを務める長谷部匠さんは、和田について「練習になるとストイック。練習以外は柔らかく優しい人柄。こういう人についていきたいという存在です」と信頼を口にした。

和田は今秋に名古屋で開催されるアジアパラ競技大会で1500、5000メートルに加え、28年のロサンゼルスパラリンピックも見据える。趣味で始めた一歩。経験と鍛錬を積み重ね、活躍の舞台は世界に広がった。48歳の挑戦はまだまだ止まらない。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）